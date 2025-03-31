Первый в Пушкине креативный кластер, закрытие Троицкого моста и автобусы до Эстонии: как изменится жизнь петербуржцев в апреле

Первый в Пушкине креативный кластер

Императорская ферма в ГМЗ «Царское Село» станет креативным кластером. Первый масштабный проект — «Арт-ферма Царского Села»: до конца года здесь проведут творческие лаборатории и фестиваль совриска, в будущем — кафе и отель. Уже в конце апреля музей-заповедник совместно с Центром Art & Science Университета ИТМО откроет выставку «Crypto / Ферма». Идем смотреть на VR-реконструкцию места на основе музейной коллекции живописных полотен Иоганна Гроота, напечатанную на 3D-принтере посуду (оммаж сервизам Императорской фермы) и образы животных, воссозданные на основе черепов.

Декларация о доходах

30 апреля — последний день сдачи декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ за 2024 год. Это касается индивидуальных предпринимателей, арендодателей, победителей лотерей и других. Оплатить налог необходимо до 15 июня.

Перекрытия Троицкого моста

С 1 апреля до 10 июня Троицкий мост закрыт для движения личного автотранспорта из-за ремонта трамвайных путей. Для пешеходов и общественного транспорта переправа доступна.

Лимит на сим-карты

С начала месяца россияне могут оформить не более 20 сим-карт в совокупности. Проверить количество принадлежащих номеров можно на «Госуслугах» и при необходимости приостановить обслуживание.