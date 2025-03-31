Первый в Пушкине креативный кластер, закрытие Троицкого моста и автобусы до Эстонии: как изменится жизнь петербуржцев в апреле

Окончание срока подачи декларация о доходах, лимит на сим-карты и дополнительные рейсы в Тунис: Собака.ru рассказывает, что ждет горожан в новом месяце.
Первый в Пушкине креативный кластер
Императорская ферма в ГМЗ «Царское Село» станет креативным кластером. Первый масштабный проект — «Арт-ферма Царского Села»: до конца года здесь проведут творческие лаборатории и фестиваль совриска, в будущем — кафе и отель. Уже в конце апреля музей-заповедник совместно с Центром Art & Science Университета ИТМО откроет выставку «Crypto / Ферма». Идем смотреть на VR-реконструкцию места на основе музейной коллекции живописных полотен Иоганна Гроота, напечатанную на 3D-принтере посуду (оммаж сервизам Императорской фермы) и образы животных, воссозданные на основе черепов.
Декларация о доходах
30 апреля — последний день сдачи декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ за 2024 год. Это касается индивидуальных предпринимателей, арендодателей, победителей лотерей и других. Оплатить налог необходимо до 15 июня.
Перекрытия Троицкого моста
С 1 апреля до 10 июня Троицкий мост закрыт для движения личного автотранспорта из-за ремонта трамвайных путей. Для пешеходов и общественного транспорта переправа доступна.
Лимит на сим-карты
С начала месяца россияне могут оформить не более 20 сим-карт в совокупности. Проверить количество принадлежащих номеров можно на «Госуслугах» и при необходимости приостановить обслуживание.
Электрички до Ораниенбаума
С 18 апреля с Балтийского вокзала запустят пару дополнительных поездов по тактовому маршруту до Ораниенбаума: из Петербурга — в 19:45, из Ломоносова — в 22:30. До 24 мая электрички будут ходить каждый день, кроме пятницы, а с 25 мая — ежедневно.
Отчисления с интернет-рекламы
С начала апреля у распространителей рекламы в интернете рекламы будут брать сбор в размере 3%. Рассчитывать отчисления и контролировать оплату будет Роскомнадзор.
Ограничения на перевод денежных средств за рубеж
До 30 сентября действуют ограничения на перевод денег за границу. Россияне и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут переводить на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов в месяц или эквивалент в другой валюте. Прежними остаются лимиты на перечисления через системы денежных переводов — не более 10 тыс. долларов США или эквивалент за месяц. Работающие в России нерезиденты могут перевести за рубеж средства в размере зарплаты.
Ограничение выдачи рискованных кредитов
Банк России с 1 апреля сможет вводить макропруденциальные лимиты по ипотеке и автокредитам. Это значит, что банки и микрофинансовые организации не смогут выдавать слишком много займов клиентам с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом.
Автобусные рейсы в Эстонию
С 30 апреля до 2 мая из Петербурга до Эстонии автобусы ходить не будут из-за временного закрытия КПП «Нарва-1». Доехать до Таллина можно через пограничный пункт Шумилкино-Лухамаа в Псковской области.
Рейсы в Тунис
Авиакомпания Nouvlair Tunisie запускает рейсы из Петербурга в Монастир с 19 апреля. Полеты четыре раза в неделю: по вторникам, средам, пятницам и субботам. Время в пути — 4 часа.
Приемная компания в первый класс
С апреля родители будущих первоклассников могут подать заявление на прием ребенка в школу через «Госуслуги», лично или отправить заказным письмом с уведомлением о вручении. До 30 июня зачисляют в образовательное учреждение по месту прописки или в любое другое тех, у кого есть льготы. Отправить заявку в другую школу независимо от адреса проживания можно с 6 июня при наличии свободных мест.
Иностранные водительские права
С 1 апреля выданное за границей водительское удостоверение не действует в России. Это касается иностранцев или лиц без гражданства, которые оформили вид на жительство или гражданство РФ до начала апреля прошлого года; россиян, въехавших в Россию с иностранными правами до 1 апреля 2024 года. Исключение — документы граждан Беларуси и России, выданных в Беларуси.
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