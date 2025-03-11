18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

«Crypto / Ферма» от художников Art & Science появится в Царском Селе

На выставочно-образовательном проект переосмыслят разницу между окружающей средой, культурой и технологиями на территории отреставрированной Императорской фермы. Среди работ будут напечатанные на 3D-принтере предметы посуды, реконструкция внешнего облика животных на основе их черепов, ферма XIX века в Царском селе в виртуальной реальности и многое другое.

Пресс-служба "Царское село"
Пресс-служба "Царское село"

В рамках сотрудничества между Центра Art & Science (лауреаты премии «Петербург будущего-2023») и ГМЗ «Царское Село» (лауреаты премии «Петербург будущего-2025») уже провели воркшопы по нейросетям и подвели итоги open call. Так, на выставке покажут работы студентов, выпускников и сотрудников Центра Art & Science:

  • «Для Молочных скопов и Высочайших прибытий». Юдаева Екатерина
  • «Растительное время». Соколова Елена, Феськов Алексей
  • «MUZZLE MEMORY». Ералиева Анель, Маша Скво
  • «EDEN». Кудинова Полина
  • «Олицетворение». Тальяна Бриг
  • «Источник». Калапышина Ирина
  • «Коды нитей». Фридман Людмила, Вержбицкая Настя

Художники представят работы в форматах видеоарта, 3D-печати, VR, AR и других современных медиумах. Среди работ будут напечатанные на 3D-принтере предметы посуды, реконструкция внешнего облика животных на основе их черепов, Императорская ферма XIX века в виртуальной реальности и многое другое.

Выставка «Crypto / Ферма» откроется в апреле и продлится до декабря 2025 года. Все подробности о выставке и образовательной программе, а также месте, времени и работе проекта добавят позднее на сайте Центра Art & Science и в социальных сетях.

Напомним, в январе 2025 года стало известно, что в Царском селе отреставрировали здание Императорской фермы. Этот исторический комплекс XIX века расположен на окраине Александровского парка рядом с Ратной палатой. Уже в 2025 году заработает как многофункциональный центр. Первый масштабный проект, который там проведут, станет «Арт-ферма Царского Села».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: