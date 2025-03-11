«Crypto / Ферма» от художников Art & Science появится в Царском Селе

На выставочно-образовательном проект переосмыслят разницу между окружающей средой, культурой и технологиями на территории отреставрированной Императорской фермы. Среди работ будут напечатанные на 3D-принтере предметы посуды, реконструкция внешнего облика животных на основе их черепов, ферма XIX века в Царском селе в виртуальной реальности и многое другое.
В рамках сотрудничества между Центра Art & Science (лауреаты премии «Петербург будущего-2023») и ГМЗ «Царское Село» (лауреаты премии «Петербург будущего-2025») уже провели воркшопы по нейросетям и подвели итоги open call. Так, на выставке покажут работы студентов, выпускников и сотрудников Центра Art & Science:
- «Для Молочных скопов и Высочайших прибытий». Юдаева Екатерина
- «Растительное время». Соколова Елена, Феськов Алексей
- «MUZZLE MEMORY». Ералиева Анель, Маша Скво
- «EDEN». Кудинова Полина
- «Олицетворение». Тальяна Бриг
- «Источник». Калапышина Ирина
- «Коды нитей». Фридман Людмила, Вержбицкая Настя
Художники представят работы в форматах видеоарта, 3D-печати, VR, AR и других современных медиумах. Среди работ будут напечатанные на 3D-принтере предметы посуды, реконструкция внешнего облика животных на основе их черепов, Императорская ферма XIX века в виртуальной реальности и многое другое.
Выставка «Crypto / Ферма» откроется в апреле и продлится до декабря 2025 года. Все подробности о выставке и образовательной программе, а также месте, времени и работе проекта добавят позднее на сайте Центра Art & Science и в социальных сетях.
Напомним, в январе 2025 года стало известно, что в Царском селе отреставрировали здание Императорской фермы. Этот исторический комплекс XIX века расположен на окраине Александровского парка рядом с Ратной палатой. Уже в 2025 году заработает как многофункциональный центр. Первый масштабный проект, который там проведут, станет «Арт-ферма Царского Села».
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