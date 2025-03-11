«Crypto / Ферма» от художников Art & Science появится в Царском Селе

В рамках сотрудничества между Центра Art & Science (лауреаты премии «Петербург будущего-2023») и ГМЗ «Царское Село» (лауреаты премии «Петербург будущего-2025») уже провели воркшопы по нейросетям и подвели итоги open call. Так, на выставке покажут работы студентов, выпускников и сотрудников Центра Art & Science:

«Для Молочных скопов и Высочайших прибытий». Юдаева Екатерина

«Растительное время». Соколова Елена, Феськов Алексей

«MUZZLE MEMORY». Ералиева Анель, Маша Скво

«EDEN». Кудинова Полина

«Олицетворение». Тальяна Бриг

«Источник». Калапышина Ирина

«Коды нитей». Фридман Людмила, Вержбицкая Настя

Художники представят работы в форматах видеоарта, 3D-печати, VR, AR и других современных медиумах. Среди работ будут напечатанные на 3D-принтере предметы посуды, реконструкция внешнего облика животных на основе их черепов, Императорская ферма XIX века в виртуальной реальности и многое другое.

Выставка «Crypto / Ферма» откроется в апреле и продлится до декабря 2025 года. Все подробности о выставке и образовательной программе, а также месте, времени и работе проекта добавят позднее на сайте Центра Art & Science и в социальных сетях.

Напомним, в январе 2025 года стало известно, что в Царском селе отреставрировали здание Императорской фермы. Этот исторический комплекс XIX века расположен на окраине Александровского парка рядом с Ратной палатой. Уже в 2025 году заработает как многофункциональный центр. Первый масштабный проект, который там проведут, станет «Арт-ферма Царского Села».