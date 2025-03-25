Автобусные рейсы в Эстонию из Петербурга отменят

Рейсы автобусов Lux Express из Петербурга в Эстонию через пограничный пункт Нарва-1 не будут ходить с 30 апреля по 2 мая, сообщает 78.ru со ссылкой на гендиректора АО «Евролайнс» Наталью Арефьеву. Чтобы добраться до Таллина, можно воспользоваться прямым рейсом через пограничный пункт Шумилкино-Лухамаа в Псковской области.

На время закрытия погранпункта в Нарве автобусы будут ходить по этому маршруту ежедневно (по одному рейсу в каждую сторону) и делать промежуточные остановки в Пскове, Выру и Тарту.

Перевозчик Ecolines указал, что продажи билетов на рейсы с 30 апреля по 3 мая через погранпереход в Нарве приостановили еще в феврале 2025 года. При этом рейсы по маршруту «Санкт-Петербург-Псков-Таллинн» будут проходить без изменений, дополнительных рейсов не планируется, пишет «Деловой Петербург».

А эстонский перевозчик Baltic Shuttle на своем сайте указал, что на время закрытия КПП отменяет все рейсы.

«В качестве альтернативы пассажиры могут воспользоваться ежедневными рейсами автобуса Таллин – Псков – Санкт-Петербург, проходящем через погранпереход Койдула – Куничина Гора», — заявили в пресс-службе.

С 30 апреля по 2 мая на границе будут проводить учения Департамента полиции и пограничной службы. Поэтому нарвский КПП временно будут закрывать. Сейчас пересечь погранпереход можно только днем и пешком. Перевозчики лишь довозят пассажиров до границы, со стороны Эстонии их забирают на автобусах компании-перевозчика.