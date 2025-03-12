Первое за 20 лет фундаментальное исследование наследия Карла Росси и инвентаризация витражей: 5 новых книг о Петербурге

История кинотеатра «Аврора» и итоги инвентаризации витражей Центрального района: специально для Собака.ru cотрудник краеведческого отдела «Подписных изданий» Александр Гачков составил подборку лучших книг о Петербурге, вышедших зимой 2024-2025-го.
Михаил Микишатьев «Карл Росси. Некоторые особенности творческого метода архитектора»
Издательство «Коло»
Первое за 20 лет фундаментальное исследование наследия Карла Ивановича Росси. Зодчий сформировал не один парадный ансамбль в центре Петербурга — Сенатская, Дворцовая и Александринская площади. И для многих именно его проекты Триумфальной арки Главного штаба и Александринского театра ассоциируются с нашим городом. Историк архитектуры и художественный критик Михаил Николаевич Микшантьев посвятил монографии в общей сложности более четверти века: анализа творческого метода зодчего сопровождают более 200 иллюстраций — чертежи, исторические и современные фотографии.
Татьяна Княжицкая «Витражи Санкт-Петербурга: инвентаризация 2019–2024. Центральный район»
Издательство «Келлер»
Волонтеры проекта «Витражи в России» во главе с Татьяной Княжицкой исследовали Васильевский, Петроградский и Адмиралтейский районы. А в конце 2024-го вышла книга «Витражи Санкт-Петербурга. Инвентаризация. Центральный район». Самый многостраничный том включает 185 адресов с фотографиями чудом сохранившегося хрупкого цветного остекления, которое так редко можно посмотреть воочию.
Алексей Дунаевский «Аврора: Легенды и были старого кинотеатра»
Издательство «Пальмира»
Заглядывая на вечерний показ в «Аврору», каждый хоть раз задумывался об истории этого легендарного места. Самый роскошный и передовой синематограф в городе появился во дворе доходного дома книгоиздателя Глазунова еще в 1913 году. В 1930 году кинотеатр обрел нынешнее название и одним из первых в СССР начал показывать звуковое и цветное кино. Даже в блокаду Ленинграда он не прекращал работу. После войны «Аврора» стала флагманом отечественного кинопроката: именно здесь прошли премьеры фильмов Алексея Балабанова «Брат», «Брат 2» и «Про уродов и людей».
Мария Ивашкина «Петербург. Тихий ход» (Второе издание)
«Подписные издания»
Весь рассказ в книге «Петербург. Тихий ход» построен на впечатлениях автора-иллюстратора Маши Ивашкиной от города. Нежные пейзажи и чуткие комментарии по-новому раскроют набережные и переулки, мосты и балконы, бары и другие места-фавориты, о которых Маша узнала из беседы с сотрудниками «Подписных изданий». «Тихий ход» может стать как путеводителем, так и воспоминанием о дружелюбности и меланхоличности Петербурга.
Леха Никонов, Алексей Поляринов, Алла Горбунова, Анна Козлова, Антон Секисов, Константин Сперанский и Максим Тесли «Проклятый Петербург»
«Все свободны»
Совершите прогулку по Петербургу через неоготическую призму авторов сборника «Проклятый Петербург». С самого основания городу была предсказана неминуемая погибель. Частые наводнения только усиливали страх жителей перед стихией, образуя особый петербургский миф. Свои вариации невской мистики подготовили писатели, поэты и музыканты: Леха Никонов, Алексей Поляринов, Алла Горбунова, Анна Козлова, Антон Секисов, Константин Сперанский и Максим Тесли. С ними вы окажитесь и в макабрических южных районах, и в таинственном Таврическом саду и на пропитанной мортальностью улице Некрасова.
Текст: Александр Гачков
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