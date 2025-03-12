Первое за 20 лет фундаментальное исследование наследия Карла Росси и инвентаризация витражей: 5 новых книг о Петербурге

Алексей Дунаевский «Аврора: Легенды и были старого кинотеатра»

Издательство «Пальмира»

Заглядывая на вечерний показ в «Аврору», каждый хоть раз задумывался об истории этого легендарного места. Самый роскошный и передовой синематограф в городе появился во дворе доходного дома книгоиздателя Глазунова еще в 1913 году. В 1930 году кинотеатр обрел нынешнее название и одним из первых в СССР начал показывать звуковое и цветное кино. Даже в блокаду Ленинграда он не прекращал работу. После войны «Аврора» стала флагманом отечественного кинопроката: именно здесь прошли премьеры фильмов Алексея Балабанова «Брат», «Брат 2» и «Про уродов и людей».