5 самых красивых витражей Центрального района Петербурга

Премьера! В конце 2024-го вышла книга «Витражи Санкт-Петербурга. Инвентаризация. Центральный район». Это результат многолетнего труда волонтерского сообщества, где учтены и задокументированы архитектурные детали из стекла в 185 зданиях Петербурга. Специально для Собака.ru искусствовед, руководитель проекта «Витражи в России» Татьяна Княжицкая рассказывает о пяти самых интересных и безумно красивых объектах с декоративным и архитектурным стеклом: от дворца великого князя Владимира Александровича до торгового дома «Братья Елисеевы».
Дворец великого князя Владимира Александровича
(арх. Резанов А. И., 1867-1872; Месмахер М. Е., 1880-1893; арх. Пронин А. С., 1911)
Дворцовая наб., 26 / Миллионная ул., 27
Дворец знаком всем петербуржцам как Дом ученых им. Максима Горького, который находится в его стенах с 1920 года. В здании сохранилось множество произведений художественного стеклоделия, оставшихся от первых владельцев — семьи Романовых.
Один из знаковых петербургских витражей встречает посетителей прямо на входе. Миновав внешний тамбур, гость попадает в малый вестибюль, так называемые «холодные сени», где находится настоящий шедевр — витраж с изображением двуглавого орла на великокняжеском гербе. Это произведение искусства создано в немецкой мастерской русского художника Владимира Дмитриевича Сверчкова в 1871 году. Его работы высоко ценились по всей Европе, заказы поступали из Германии, Англии, Италии, России и Финляндии.
В петербургской архитектуре можно увидеть пять витражей Владимира Дмитриевича Сверчкова. Все они выполнены в традициях мюнхенской школы витражного искусства — одной из самых известных в мире с XIX века и до сих пор.
Этот геральдический витраж демонстрирует разнообразный арсенал художественных средств, доступных стекольным мастерам XIX столетия: двусторонняя роспись красками с последующим обжигом, травление, ручная гравировка, сборка на свинцовый профиль. Особый эффект создает применение серебряной протравы, которая после обжига придает стеклу цвет золота.
Когда-то интерьеры дворца украшали и другие витражи Владимира Сверчкова — геральдические в столовой, фигуративные в церкви. К сожалению, они не сохранились. Но единственный уцелевший витраж сегодня входит в «золотой фонд» витражного искусства в России.
Как посмотреть: на экскурсии в Доме Ученых.
Доходный дом Г. Г. Елисеева
(арх. Барановский Г. В., 1891-1892)
Ломоносова ул., 14
Здание выделяется среди других доходных домов Петербурга уникальной планировкой: лестница, ведущая к квартирам, расположена не внутри дома, как это обычно бывает, а вынесена в пространство двора в виде цилиндрического объема. Такое архитектурное решение создает впечатление отдельно стоящей башни, напоминающей средневековое фортификационное сооружение. В интерьере эту ассоциацию усиливают узкие окна, напоминающие средневековые бойницы. Они окружают лестничный объем со всех сторон. Лента световых пятен увлекает посетителя все выше и выше, от этажа к этажу. Марши лестницы закручены вокруг центральной оси этого пространства — круглой лифтовой шахты — маленького шедевра эпохи модерна.
Потоки света заливают лестницу со всех сторон. Впечатление усиливается качеством этого света — он солнечный, яркий, золотой. За это свойство — дарить жизненную радость — отвечают желто-оранжевые витражи. Это — не обычные цветные стекла, окрашенные в массе во время варки, а двухслойные стекла с нацветом. На верхнем — желтом — слое по трафарету нанесен рисунок: он выглядит как белая матовая графика на цветном прозрачном фоне. Изначально все 58 окон были украшены такими стеклами. Однако за прошедшие 120 лет многие из них были утрачены и заменены на обычное бесцветное стекло.
Этот ансамбль витражей — единственный в своем роде в Петербурге. Витражи наполняют пространство теплым светом, создавая иллюзию солнечного дня. Происходит визуальная и эмоциональная трансформация среды из минора петербургского климата в мажор вечного лета, дарующего радость. Автор этого уникального творческого решения создал своего рода дополненную реальность без применения цифровых технологий, используя доступные на момент постройки в конце XIX века материалы и приемы.
Как посмотреть: парадная, известная в Петербурге как «Ромашка», открыта для посещения. Попасть в нее можно за небольшую плату на входе.
Дом ювелирной фирмы К. Г. Фаберже
(арх. Шмидт К. К., 1899-1900)
Большая Морская ул., 24
Дом известен в петербургской истории благодаря знаменитой ювелирной фирме Фаберже. Здесь располагались магазины, мастерские, художественная студия и 15-ти комнатная квартира самого Карла Фаберже — одного из самых выдающихся ювелиров в мировой истории.
Здание, в проектировании которого владелец принимал непосредственное участие, является одним из первых в Петербурге сооружений в стиле модерн, с элементами неоготики. Его отделка создавалась под контролем Карла Фаберже и, несомненно, отпечаток его личных вкусов лежит на сохранившихся деталях интерьера.
Апартаменты семьи находились во флигеле дома. Трехэтажное лестничное пространство воспринимается как цельный объем, который просматривается снизу доверху. Главным акцентом этого парадного интерьера являются витражи. Девять высоких узких окон — по три на каждом ярусе — полностью заполнены изображениями цветущих растений. Каждое окно повторяет соседнее, все вместе — создают ансамбль с общим тематическим замыслом и художественной организацией.
На первом и втором ярусах в окнах изображен фантастический сад, крупные цветы обвивают опоры и устремляются к свету. На самом верхнем ярусе композиция завершалась изображением небесного простора с легкими облаками: картина на окнах создавала иллюзию реального неба. Так мир, порожденный искусством, сливался с реальностью.
В 1999 году в процессе реставрационных работ были воссозданы витражи в окнах верхнего яруса. Их изготовили в мастерской «Русский витраж» по аналогии с сохранившимися образцами на нижних этажах. Это нарушило первоначальный замысел, но визуальная целостность ансамбля была сохранена.
Авторы исторических витражей не установлены, а имеющиеся гипотезы требуют документального подтверждения.
Сегодня дом является памятником архитектуры, внесенным в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Внутри работает бизнес-центр «Сенатор».
Как посмотреть: при посещении центра с деловым визитом.
Торговый дом «Братья Елисеевы»
(арх. Барановский Г. В., 1902-1903)
Невский пр., 56 / Малая Садовая ул., 8
В стенах здания находился один из самых масштабных ансамблей витражей дореволюционного Петербурга. В огромных оконных проемах второго этажа были изображены аллегорические фигуры в костюмах различных исторических эпох. Они олицетворяли охоту, земледелие, торговлю, творчество. Среди них были мужчины, дети и женщины, благородные старцы. Сложные в исполнении работы, с росписью и эффектными наборными орнаментами в стиле модерн.
Расшифровать идейную программу этого уникального ансамбля исследователям еще предстоит. К сожалению, сделать это можно только по старинным черно-белым фотографиям, так как сами витражи не сохранились. Когда и куда они пропали — неизвестно. На фотографии 1944 года еще видны на фасаде, хотя и с повреждениями.
До наших дней дошел лишь узкий фриз из цветного стекла над витринами первого этажа. Стилизованные растения изображены на них условно, на грани с абстракцией. Рисунок витражных модулей одинаковый, меняется только расцветка элементов. Стиль модерн выражен здесь предельно откровенно, без ретро-оговорок и оглядок на искусство ушедших эпох.
Во время реставрации советского времени витражей со стороны Малой Садовой утраченные стекла были заменены на поздние, те, что имелись в распоряжении мастеров. Это упростило их облик, лишив той богатой колористической игры, которая присуща оригиналам. Но в окнах со стороны Невского проспекта сохранились подлинные исторические стекла начала ХХ века — цветные, опалесцентные и фактурные.
Разноцветные окна «Елисеевского» отличаются от основного корпуса петербургских витражей начала ХХ века. Это может свидетельствовать о том, что они были выполнены в заграничной мастерской. Детальное изучение этих произведений искусства и их атрибуция — дело будущего.
Как посмотреть: в помещении с витражами находится один из самых дорогих гастрономических магазинов Петербурга. Посетить его можно без ограничений в часы работы.
Торговые ряды
(арх. Васильев Н. В., 1912-1913)
Литейный пр., 57
В здании, известном в Петербурге как Новый Пассаж, главный фасад украшают два больших витража. Они играют важную роль в формировании облика строения. Их расположение и художественное решение было задумано архитектором Николаем Васильевичем Васильевым на стадии проектирования.
Все остекление здания, включая витражи, было выполнено Санкт-Петербургским стекольно-промышленным акционерным обществом. В его управлении состояли знаменитые стеклопромышленники — члены семьи Франк. Общество владело стекольными заводами и мастерскими, в том числе витражной, ранее работавшей под вывеской торгового дома «М. Франк и К°». Это ателье было одним из самых крупных и успешных не только в Петербурге, но и, возможно, и во всей России начала ХХ века.
В отличие от большинства петербургских витражей, расположенных во внутренних оконных рамах, витражи Нового Пассажа установлены в наружных. Орнаментальная композиция из стекла и металла выведена на фасад, в порталы, где сосредоточены основные пластические и декоративные акценты.
Сочетание монументальности и благородной простоты заметно как в архитектурном решении, так и в деталях. Геометризованные витражи в этих стенах уже не выглядят наследием модерна, скорее это — предвестники ар-деко. Их новаторство кроется в деталях: рисунок в окне не замкнут обрамлением в статичную композицию, он возникает из ниоткуда и уходит в бесконечность, словно полотно, нарезанное ножницами Творца. Орнаментальная цепочка из геометризованных фигур уже не выглядит стилизацией растительных мотивов, что характерно для стиля модерн, в узорах есть намек на технократию и детали механизмов.
Художественное остекление целиком выполнено из бесцветного стекла. Это позволило предельно выявить выразительность графического решения и подчеркнуть красоту разнофактурных стекол. В общую композицию вмонтированы эрклезы — стеклянные камни с неровными краями, напоминающие горный хрусталь. Они добавляют искрящиехся акцентов в общую картину, превращая витражи в полотно, сотканное из света.
Эти витражи — одни из самых поздних в петербургской дореволюционной архитектуре. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, завершился значительный этап в истории петербургских витражей.
Как посмотреть: эти окна хорошо видны с улицы, особенно в темное время суток, когда в здании горит свет. Здесь находится книжный магазин «Подписные издания», интерьер доступен для осмотра в часы его работы.
Текст: Татьяна Княжицкая
Фото: Сергей Васильев
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