5 самых красивых витражей Центрального района Петербурга

Дворец великого князя Владимира Александровича

(арх. Резанов А. И., 1867-1872; Месмахер М. Е., 1880-1893; арх. Пронин А. С., 1911)

Дворцовая наб., 26 / Миллионная ул., 27

Дворец знаком всем петербуржцам как Дом ученых им. Максима Горького, который находится в его стенах с 1920 года. В здании сохранилось множество произведений художественного стеклоделия, оставшихся от первых владельцев — семьи Романовых.

Один из знаковых петербургских витражей встречает посетителей прямо на входе. Миновав внешний тамбур, гость попадает в малый вестибюль, так называемые «холодные сени», где находится настоящий шедевр — витраж с изображением двуглавого орла на великокняжеском гербе. Это произведение искусства создано в немецкой мастерской русского художника Владимира Дмитриевича Сверчкова в 1871 году. Его работы высоко ценились по всей Европе, заказы поступали из Германии, Англии, Италии, России и Финляндии.

В петербургской архитектуре можно увидеть пять витражей Владимира Дмитриевича Сверчкова. Все они выполнены в традициях мюнхенской школы витражного искусства — одной из самых известных в мире с XIX века и до сих пор.

Этот геральдический витраж демонстрирует разнообразный арсенал художественных средств, доступных стекольным мастерам XIX столетия: двусторонняя роспись красками с последующим обжигом, травление, ручная гравировка, сборка на свинцовый профиль. Особый эффект создает применение серебряной протравы, которая после обжига придает стеклу цвет золота.

Когда-то интерьеры дворца украшали и другие витражи Владимира Сверчкова — геральдические в столовой, фигуративные в церкви. К сожалению, они не сохранились. Но единственный уцелевший витраж сегодня входит в «золотой фонд» витражного искусства в России.

Как посмотреть: на экскурсии в Доме Ученых.