Александр Сокуров попросил Путина помочь с финансовыми проблемами «Ленфильма»

«Мы пытаемся спасти студию, но без помощи государства добиться этого очень сложно. Когда Владимир Владимирович был в Петербурге на вечере памяти Анатолия Александровича Собчака, я лично доложил о ситуации, которую надо помочь разрешить», — цитирует Александра Сокурова ТАСС.

Кроме того, как отметил Сокуров, за последние пять лет сменилось несколько генеральных директоров студии, и сегодня многие деятели, причастные к проекту, ведут борьбу за его выживание. Режиссер также подчеркнул, что состояние «Ленфильма» особенно важно в контексте юбилея Великой Победы: студия выстояла в блокаду Ленинграда.

Вторая за год смена генерального директора, уход стратегического партнера и команды лаборатории дебютного кино, отставка председателя совета директоров — все эти события произошли с «Ленфильмом» буквально за пару месяцев. В итоге старейшее кинопредприятие страны вновь (как и десятилетием ранее) оказалось на пороге неизвестности, а в публичном поле стали появляться опасения даже относительно грядущей ликвидации студии. Что же происходит с «Ленфильмом» сейчас? И как некогда флагман отечественной киноиндустрии оказался в таком положении? Разбираемся в материале Собака.ru.