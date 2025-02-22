18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Александр Сокуров попросил Путина помочь с финансовыми проблемами «Ленфильма»

Режиссер обратился к президенту России с просьбой оказать содействие в решении экономических проблем киностудии. По его словам, она переживает критически сложный период.

Дмитрий Колесов для Собака.ru

«Мы пытаемся спасти студию, но без помощи государства добиться этого очень сложно. Когда Владимир Владимирович был в Петербурге на вечере памяти Анатолия Александровича Собчака, я лично доложил о ситуации, которую надо помочь разрешить», — цитирует Александра Сокурова ТАСС.

Кроме того, как отметил Сокуров, за последние пять лет сменилось несколько генеральных директоров студии, и сегодня многие деятели, причастные к проекту, ведут борьбу за его выживание. Режиссер также подчеркнул, что состояние «Ленфильма» особенно важно в контексте юбилея Великой Победы: студия выстояла в блокаду Ленинграда.

Вторая за год смена генерального директора, уход стратегического партнера и команды лаборатории дебютного кино, отставка председателя совета директоров — все эти события произошли с «Ленфильмом» буквально за пару месяцев. В итоге старейшее кинопредприятие страны вновь (как и десятилетием ранее) оказалось на пороге неизвестности, а в публичном поле стали появляться опасения даже относительно грядущей ликвидации студии. Что же происходит с «Ленфильмом» сейчас? И как некогда флагман отечественной киноиндустрии оказался в таком положении? Разбираемся в материале Собака.ru.

Бутик-отель, арт-парк, музей кино или все-таки киностудия: какое будущее ждет «Ленфильм»?

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: