Где взять январский номер журнала Собака.ru

На обложке — Михаил Пиотровский! День рождения (80 лет!) у директора Эрмитажа, а праздник — у нас: Михаил Борисович показал нам недоступные для посетителей локации, где мечтает оказаться каждый, кто бывал в музее, — верхнюю галерею Павильонного зала и Висячий сад. В саду случилась эпохальная встреча: мы много лет мечтали о кадре, где директор Эрмитажа и кот Эрмитажа окажутся вместе (и они оказались!). Пресс-секретарь котов наконец-то согласовала нам выход Маврика (и Маврик вышел!).
27 января весь Петербург отметит 81 год со дня полного снятия блокады. Больше десяти лет подряд в каждом январском номере редакция Собака.ru делает проект «Блокадные портреты»: мы записываем интервью и фотографируем горожан, прошедших войну, голод и холод в осажденном Ленинграде, а также свидетелей событий тех лет, которые могут рассказать о том, что происходило вокруг нашего города. Надеемся, когда-нибудь проект «Блокадные портреты» выйдет отдельной книгой и станет учебником человеческого мужества и сострадания.
Также в номере — ежегодное исследование о лучшем в урбанистике, реставрации и архитектуре Петербурга. В этот раз составили первое в мире урбанистическое таро! Писатель и архитектурный критик Мария Элькина разложила карту Петербурга и вытащила только старшие арканы — Отшельник (городская среда!), Колесница (город-порт!) и Маг (мастер-план!).
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