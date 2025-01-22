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Где взять январский номер журнала Собака.ru

На обложке — Михаил Пиотровский! День рождения (80 лет!) у директора Эрмитажа, а праздник — у нас: Михаил Борисович показал нам недоступные для посетителей локации, где мечтает оказаться каждый, кто бывал в музее, — верхнюю галерею Павильонного зала и Висячий сад. В саду случилась эпохальная встреча: мы много лет мечтали о кадре, где директор Эрмитажа и кот Эрмитажа окажутся вместе (и они оказались!). Пресс-секретарь котов наконец-то согласовала нам выход Маврика (и Маврик вышел!).

27 января весь Петербург отметит 81 год со дня полного снятия блокады. Больше десяти лет подряд в каждом январском номере редакция Собака.ru делает проект «Блокадные портреты»: мы записываем интервью и фотографируем горожан, прошедших войну, голод и холод в осажденном Ленинграде, а также свидетелей событий тех лет, которые могут рассказать о том, что происходило вокруг нашего города. Надеемся, когда-нибудь проект «Блокадные портреты» выйдет отдельной книгой и станет учебником человеческого мужества и сострадания.

Также в номере — ежегодное исследование о лучшем в урбанистике, реставрации и архитектуре Петербурга. В этот раз составили первое в мире урбанистическое таро! Писатель и архитектурный критик Мария Элькина разложила карту Петербурга и вытащила только старшие арканы — Отшельник (городская среда!), Колесница (город-порт!) и Маг (мастер-план!).

Заказывайте свежий номер с доставкой по России в интернет магазинах OZONWildberries и «Подписные издания».

Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» (в том числе в интернет-магазине!), «Лента», в магазинах сети «Первая полоса», в книжном «Подписные издания».

Если вы хотите получать журнал домой или в офис, то подписывайтесь на Почте России.

Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.

В приложении KIOZK каждый номер можно читать online в любое время.

Журнал Собака.ru традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.

Рестораны

Animals

BeefZavod

Bekitzer

Bist

BistroSusi

BoBo

Café Claret

Cast

Charlie

Ciao

Commons

Crevette

DUO Gastrobar

DUO Аzia

Entrée

Faces

Finnegan's Wake Irish Pub

Frantzusa Bistro

Fresas

Friends of Friends

Futurist

Gastroli

Giallo

GIUSTO

GooseGoose bistro

Grecco

Harvest

Hitch

Hunt

Il Lago dei Cigni

Italy на Большом

Italy на Б. Морской

Italy на Виленском

Jerome

Joli

Kazoku

Koi

Kuznya House

La Biga

LAMB

MA

Made in China

Marso Polo

Memo

Mercado Del Sol

Mina

Mio Bistrot

MonChouchou

Mr.Bo

MUST

Oy

Pame

Percorso

Petrov-Vodkin

Probka

R14

Recolte

Regions

Ro

Saro

Saviv

Sea Signora

Self Edge Japanese

SMOKE BBQ

STROGANOFF BAR & GRILL

STROGANOFF STEAK HOUSE

Tel Aviv

Terrasa

The Sizzle

Yesenin

ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS

Авокадо Queen

Арка

Банщики

Бельгийский паб Арден

Бельгийский паб Брюгге

Гастрономика

География

Гинза

Карл и Фридрих

Мансарда

Место

Миндаль

Москва

Моццарелла бар

На Вина!

Общественно-винное пространство На Вина!

Огниво

Полторы комнаты

Репа

Ресторан Шаляпин

Ресторан Шаляпин Репино

Рибай

«Русская рыбалка» в Комарово

«Русская рюмочная №1»

Рыба на даче

Счастье

Сыроварня

Тартарбар

Ферма Бенуа

Шеф Маруся и Ко

Отели

LOTTE

CORINTHIA

Dom Boutique Hotel

Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Grand Hotel Europe

Grand-Hotel Emerald

Kempinsky Hotel Moika22

SO/ St. Petersburg

The Faces

Англетер

Астория

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. Health Care Resort

Скандинавия

Бутики

Art Square Gallery

Au Pont Rouge

BOSCO

DayNight

Gold Union

Molecule

Галерея Владимир Михайлов

Кенгуру

Клиники / Салоны красоты

Art Me Beauty

Authentica Club Spb

Beauty Lounge

АБИА

Американская медицинская клиника

БИЭМ

Грандмед

ГЕН 87

ДЕГА

Клиника эстетической медицины и стоматологии DK.dent

Клиника Мать и Дитя

Клиника РАМИ

Многопрофильная Клиника Сестрорецкая

СМ-Клиника

Институт Красоты ГАЛАКТИКА

МЕДИ

Меди Эстетик

Фитнес-клубы

Encore

Fight Academy

Бани

Дегтярные Бани

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