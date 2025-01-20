Математик Татьяна Ходот о блокадном детстве, любви к геометрии и … руководстве оперным театром!

Где в это время жила ваша семья?

В Невском районе, на улице Ткачей. Когда я была еще совсем маленькой, мама не работала, была с нами, детьми, дома. Папа приходил раз в одну-две недели, пешком из здания Ленэнерго на Марсовом поле. Их там кормили чуть лучше, поэтому он всегда старался откладывать еду и что-то приносить нам.

Еще с нами жили дедушка и бабушка. Дед, Александр Кузьмич, был известным в Невском районе человеком, врачом. Когда я впоследствии пошла поступать в Герцена, меня в приемной комиссии спросили: «Ваша фамилия Ходот? А Александр Кузьмич к вам имеет отношение?» Я ответила, что это мой дед, и мне ответили: «Ах, какой был врач!»

Дед умер в 1942-м, подробностей я не знаю… Оставшиеся от него вещи, в том числе подарки пациентов, бабушке пришлось выменивать на хлеб. Помню, потом, уже после войны, она мне во время прогулок иногда показывала, мол, видишь в окне вазу — вот такую я отдала за еду в свое время. Вот так, благодаря тому, что папа приносил и бабушке удавалось добыть, мы и пережили блокаду.