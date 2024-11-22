Биометрия в метро, переход Сергея Макарова в Государственный Эрмитаж: урбанистический дайджест

В дом Бака вернули две оригинальные отреставрированные двери и установили две копии. Входные группы были заменены в девяностые-нулевые, как и во многих домах. В 2017 году двери случайно нашел краевед Максим Косьмин в ресторане «Рубинштейн». На восстановление меценаты и жильцы собрали 7,4 млн рублей. Впереди еще много работы. В будущем совет дома хочет добиться реставрации витражей — уже есть проектная документация. Продолжат волонтерские акции по очистке ступеней, пола и перил, будут искать решения для комплексной реставрации здания, отметила председатель совета дома Бака Марина Жукова в разговоре с Собака.ru.

Волонтеры фонда «Внимание» и проекта «Двери с помоек» очистили старинную печь в доме Довлатова — работы заняли более 30 часов.

Дом Пера Урсина 1840 года постройки в Выборге отреставрировали. Инициатором стал режиссер документального кино Глеб Петров. Он вовлек в идею — купить эту четырехкомнатную квартиру — родственников и семью своих друзей. Сегодня в здании работает «Открытая финская гостиная».

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