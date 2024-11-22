Биометрия в метро, переход Сергея Макарова в Государственный Эрмитаж: урбанистический дайджест

Екатеринбургский девелопер «Брусника» вышел на рынок Петербурга, в доме Бака закончили реставрацию дверей, Кирилл Соловейчик возглавил комитет по природопользованию Петербурга: Собака.ru рассказывает о самых интересных новостях месяца.
Трансфер месяца
Сергей Макаров перешел в Государственный Эрмитаж. Экс-глава КГИОП и врио главы комитета имущественных отношений назначен заместителем директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.
Кирилл Соловейчик возглавил комитет по природопользованию Петербурга. Ранее он занимал пост председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.
Председателем комитета имущественных отношений назначен Владимир Уваров, глава комитета по государственному заказу Петербурга — Денис Толстых, а должность врио заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ) занял Евгений Варов.
Событие месяца
9-я архитектурная биеннале пройдет с 27 ноября по 1 декабря. Открывает программу обсуждение стыковки архитектуры и генплана главных архитекторов Ленобласти и Петербурга — Сергея Лутченко и Павла Соколова. Будущему Петербурга посвятят два круглых стола: о петербургской идентичность в архитектуре и балансе функций в новых пространствах, а также футуристичный — презентация проекта «Петербург. Будущее» руководителя INGMAR architects Ингмара Витвицкого. Еще в рамках биеннале представят новую книгу Ильи Печенкина и Ольги Шурыгиной «Архитектор Евгений Левинсон».
Транспорт будущего
На станциях метро «Гостиный двор» и «Площадь Восстания» установили терминалы для оплаты проезда с помощью биометрии. Тестировать новинку будет фокус-группа из 50 человек — сотрудники подземки и банка ВТБ. Ранее мы рассказывали о преимуществах и недостатках FacePay и московском опыте.
Приложение «Подорожник» станет доступно для всех до конца 2024 года. Ранее мы проводили эксперимент с бета-версией.
Частная реставрация
Отреставрированные двери в доме Бака
В дом Бака вернули две оригинальные отреставрированные двери и установили две копии. Входные группы были заменены в девяностые-нулевые, как и во многих домах. В 2017 году двери случайно нашел краевед Максим Косьмин в ресторане «Рубинштейн». На восстановление меценаты и жильцы собрали 7,4 млн рублей. Впереди еще много работы. В будущем совет дома хочет добиться реставрации витражей — уже есть проектная документация. Продолжат волонтерские акции по очистке ступеней, пола и перил, будут искать решения для комплексной реставрации здания, отметила председатель совета дома Бака Марина Жукова в разговоре с Собака.ru.
Волонтеры фонда «Внимание» и проекта «Двери с помоек» очистили старинную печь в доме Довлатова — работы заняли более 30 часов.
Дом Пера Урсина 1840 года постройки в Выборге отреставрировали. Инициатором стал режиссер документального кино Глеб Петров. Он вовлек в идею — купить эту четырехкомнатную квартиру — родственников и семью своих друзей. Сегодня в здании работает «Открытая финская гостиная».
Новость месяца
Стартовала реставрация бывшего здания Благородного собрание — Дом Радио временно переехал на Невский. «Строители уже демонтировали элементы, не представляющие исторической ценности, разобрали устаревшие инженерные сети, обустроили временную кровлю. Сегодня в здании раскрыты исторические проемы и ниши», — рассказала управляющий директор — вице-президент банка ВТБ Дарья Филиппова. Завершат работы к 2026 году. В обновленном пространстве откроют камерное кафе, ресторан, множество залов-трансформеров, фонотеку и лекторий.
Превью месяца
Екатеринбургский девелопер «Брусника» выходит на рынок Петербурга. Застройщик арендовал у Element Developmen участок на намыве Васильевского острова. По договору компания сможет построить 19-этажный жилой комплекс. Это будет первый проект «Брусники» в городе. Помимо, крупный игрок рынка недвижимости начал проект в поселке Новоселье в Ленобласти.
Проектирование и строительство «Санкт-Петербург Марина» на территории курорта «Горская» начнут в 2025 году. На площади более 160 гектаров разместят общественные зоны с ресторанами и кафе, образовательный центр, эллинг для всесезонного хранения и ремонта яхт и другое.
Новый IT-кластер «Хрустальный» построят на пересечении Хрустальной улицы и Профессора Качалова. Проект разработало архитектурное бюро Intercolumnium Евгения Подгорнова по заказу ООО «Производственно-коммерческое предприятие "Рекорд"» (входит в ГК «КВС» Сергея Ярошенко).
Фото на превью: Photoframe123 / Shutterstock
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