В петербургском метро начнут тестировать оплату лицом в 2024 году. Что ждать от нововведения?

«FacePay — один из способов оплаты проезда, и судить о его значимости и эффективности можно только в сравнении с другими существующими и перспективными способами оплаты. Как таковых предпосылок для ввода принципиально нового способа валидации» в Петербурге нет. Турникеты, работающие с «Подорожником», банковскими картами и жетонами, значительных задержек не создают. Есть проблема с очередями в кассы, но это, скорее, вопрос билетного меню и каналов продажи, но не оплаты лицом.

Говоря о преимуществах тестирования и возможного развития FacePay, стоит отметить: многообразие систем оплаты проезда — это по-своему хорошо. Пассажир может выбрать именно ту, что удобна для него. Если человеку комфортно добровольно поделиться биометрией, чтобы потом заходить в метро, не затрудняясь доставать из кармана проездной, здорово, что у него появится такая возможность.

Потенциальную удачную нишу для применения FacePay озвучил в интервью “Фонтанке” Валентин Енокаев, глава комитета по транспорту. Действительно, оплата лицом может быть оптимальна для распознания льготников, что может оптимизировать дополнительный ручной контроль.

С другой стороны, любая система оплаты проезда имеет свою стоимость и свои ограничения. Так, все мы стали свидетелями сначала массовой установки терминалов, принимающих банковские карты на турникетах, так и последующего их отключения и появлением наклеек “терминал не работает”. FacePay — не исключение. Обмен биометрией потребует создания специальных каналов связи между турникетами и серверами. Массовое внедрение такой системы в варианте, не создающем задержек движения пассажиров, может сделать ее “золотой”. Конечно, оснастить камерами можно отдельные турникеты, как это работает с банковскими картами, но опять же это вопрос соотношения цены, эффекта.

В Москве, пионере FacePay, проход по биометрии организован только на отдельных турникетах. При этом система по сути является субпродуктом систем охраны правопорядка. Пассажиров пропускают в метро те же камеры, что ранее стали узнавать в интересах полиции. Технология на данный момент работает адресно: большинство станций имеют face pay только на одном турникете. Это и не удивительно. По данным Дептранса Москвы, в рабочие дни по биометрии совершается около 150 тысяч поездок — примерно 2% от общего числа пассажиров метро. Если убрать из этого количества по умолчанию подключенных к биометрии сотрудников метрополитена, получится меньшая цифра.

В Петербурге аналогичных камер, установленных на турникетах нет, а значит размещать биометрию нужно с нуля. Система явно окажется дорогостоящей. Мы снова упираемся в вопрос “Стоит ли игра свеч?”, особенно на фоне других пробелов петербургской билетной системы. Популяризация абонементных билетов, развитие удаленных каналов продаж, уход от жетонов — это может заметно сократить очереди в кассы и сделать использование метрополитена удобнее и доступнее».