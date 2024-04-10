В петербургском метро начнут тестировать оплату лицом в 2024 году. Что ждать от нововведения?

В метро Петербурга планируют запустить в тестовом режиме оплату лицом «не ранее второго квартала 2024 года», то есть не раньше апреля-июня. Первой станцией в эксперименте может стать «Приморская». «Собака.ru» рассказывает вместе с экспертами, что известно о проекте и нужен ли он сегодня городу.
Что известно о запуске оплаты лицом в метро Петербурга
Петербургский метрополитен планирует внедрить оплату проезда в метро с использованием биометрии. Тестировать нововведение начнут не ранее 2 квартала, то есть к апрелю-июню, на одной-трех станциях. Первой может стать, «Приморская». Пилотный проект рассчитан до 2025 года. За это время город должен решить: тиражировать технологию на других станциях или нет. Стоимость нововведения рассчитают после подведения итогов пилотных проектов и выбора технологического решения.
Наиболее перспективная область применения такого сервиса — льготные именные проездные билеты, считает председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев. «Личные данные их обладателей и так фиксируются эмитентом, то есть Организатором перевозок и метрополитеном. Это не биометрия, конечно, но тоже способ сличить пассажира и подлинного владельца билета. По сути, "оплата лицом" будет просто более оперативным способом это сделать и в некотором смысле заменит внимательный взгляд женщины из кабинки у эскалатора», — рассказывает он.
Опыт Москвы
В Москве система биометрической оплаты заработала в октябре 2021 года. Сегодня к ней подключены все линии метрополитена, Московское центральное кольцо и аэроэкспресс в аэропорт Шереметьево. Нововведение тестировали сперва на работниках столичного метрополитена, позже — на инициативных горожанах.
Чтобы оплатить проездной билет по биометрий, турникет должен быть оборудован камерой с функцией распознавания лиц. Чтобы воспользоваться технологией, нужно скачать приложение «Метро Москвы». Туда необходимо загрузить фотографию своего лица в разделе Face Pay и привязать банковскую карту или «Тройку». Затем подойти к турникету с черным круглым стикером и посмотреть в камеру. Устройство распознает человека и спишет у него с карты деньги за проезд.
В Москве система реализована на основе VisionLabs — дочерней организации МТС. На базе разработок компании запущена оплата взглядом на кассах самообслуживания в магазинах «Перекресток», «Пятерочка» и «Магнит». Корректность распознавания лиц в некоторых системах может составлять 82%, а если убрать административные сбои — до 90%, по данным «Фонтанки». При этом VisionLabs отчитывается всего о 0,3% «ошибок ложного несовпадения при верификации» на его камерах, отмечает издание.
Изначально при запуске оплаты лицом столичные власти прогнозировали: в ближайшие два-три года 10–15 процентов пассажиров будут регулярно пользоваться технологией. Но после внедрения нововведения система так и не приобрела популярность. Горожане отдают предпочтение карте «Тройка», банковским картам, а кто-то и вовсе не слышал про возможность заплатить за проезд, лишь посмотрев в камеру, отмечает издание MR7.
Аркадий Гершман
Урбанист, автор канала «Город для людей»:
«Оплата лицом в Москве — тот случай, когда придумали и сделали просто потому что могли. Чтобы показывать хоть какое-то весомое число использования, сотрудников всего транспортного комплекса обязали сдать биометрию и пользоваться служебным проездом только лицом. И даже с учетом этого за первый год использования было всего 35 млн проходов — даже при очень грубом подсчете, исходя из двух таких турникетов на одну станцию, получается в районе 122 проходов на турникет в день — это безумно малый показатель для метро Москвы. И это при том, что за проход по лицу делали ощутимые скидки.
Проход по биометрии требует закупки и монтажа техники и ПО, что уже довольно дорого, а ведь затем систему нужно будет обслуживать, хранить и охранять данные. С последним, как правило, много проблем и угроз: если у вас украли банковскую карту или телефон, вы можете их заменить, но если украли биометрию, единственный вариант обезопасить себя — сделать пластическую операцию. То есть ничего хорошего, если своруют эти данные, не будет. Как показывает действительность, данные из государственных структур через какое-то время появляется в продаже — кто гарантирует, что и тут такой угрозы не будет?
Основной довод за такую оплату по биометрии — билет всегда с собой и его невозможно потерять. В принципе, добиться такого же эффекта можно просто за счет облачных билетов, который можно распечатать, перенести на проездной или хранить в телефоне — не требуется дорогая замена оборудования и нет рисков утечки персональных данных».
Нужно ли нововведение Петербургу?
Георгий Фролов
Руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения»:
«FacePay — один из способов оплаты проезда, и судить о его значимости и эффективности можно только в сравнении с другими существующими и перспективными способами оплаты. Как таковых предпосылок для ввода принципиально нового способа валидации» в Петербурге нет. Турникеты, работающие с «Подорожником», банковскими картами и жетонами, значительных задержек не создают. Есть проблема с очередями в кассы, но это, скорее, вопрос билетного меню и каналов продажи, но не оплаты лицом.
Говоря о преимуществах тестирования и возможного развития FacePay, стоит отметить: многообразие систем оплаты проезда — это по-своему хорошо. Пассажир может выбрать именно ту, что удобна для него. Если человеку комфортно добровольно поделиться биометрией, чтобы потом заходить в метро, не затрудняясь доставать из кармана проездной, здорово, что у него появится такая возможность.
Потенциальную удачную нишу для применения FacePay озвучил в интервью “Фонтанке” Валентин Енокаев, глава комитета по транспорту. Действительно, оплата лицом может быть оптимальна для распознания льготников, что может оптимизировать дополнительный ручной контроль.
С другой стороны, любая система оплаты проезда имеет свою стоимость и свои ограничения. Так, все мы стали свидетелями сначала массовой установки терминалов, принимающих банковские карты на турникетах, так и последующего их отключения и появлением наклеек “терминал не работает”. FacePay — не исключение. Обмен биометрией потребует создания специальных каналов связи между турникетами и серверами. Массовое внедрение такой системы в варианте, не создающем задержек движения пассажиров, может сделать ее “золотой”. Конечно, оснастить камерами можно отдельные турникеты, как это работает с банковскими картами, но опять же это вопрос соотношения цены, эффекта.
В Москве, пионере FacePay, проход по биометрии организован только на отдельных турникетах. При этом система по сути является субпродуктом систем охраны правопорядка. Пассажиров пропускают в метро те же камеры, что ранее стали узнавать в интересах полиции. Технология на данный момент работает адресно: большинство станций имеют face pay только на одном турникете. Это и не удивительно. По данным Дептранса Москвы, в рабочие дни по биометрии совершается около 150 тысяч поездок — примерно 2% от общего числа пассажиров метро. Если убрать из этого количества по умолчанию подключенных к биометрии сотрудников метрополитена, получится меньшая цифра.
В Петербурге аналогичных камер, установленных на турникетах нет, а значит размещать биометрию нужно с нуля. Система явно окажется дорогостоящей. Мы снова упираемся в вопрос “Стоит ли игра свеч?”, особенно на фоне других пробелов петербургской билетной системы. Популяризация абонементных билетов, развитие удаленных каналов продаж, уход от жетонов — это может заметно сократить очереди в кассы и сделать использование метрополитена удобнее и доступнее».
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