Стало известно, сколько будут платить студентам за уборку снега в Петербурге

Сумму заработка озвучил спикер ЗакСа Александр Бельский.
О том, сколько будут платить студентам за уборку снега в Петербурге:
Отработав в день 4 часа, молодой человек получит 1000 рублей. Если выходишь на большее количество часов, сумма, соответственно, выше. Причем можно подрабатывать буквально пару дней в месяц, а можно встать в ежедневный график — допустим, если студент учится заочно — и выйти на полноценную зарплату. Здесь все зависит только от решения самих ребят, их возможностей и нагрузки в вузе — подобрать комфортный вариант подработки можно при любом раскладе.
Напомним, о том, что к уборке снега зимой планируют привлечь студентов, стало известно в конце октября — тогда же в Смольном сообщили, что в готовящемся к холодам Петербурге не хватает соли и дворников. Предполагается, что учащиеся смогут подзаработать во время сильных осадков. За счет привлечения дополнительной рабочей силы Смольный хочет сгладить дефицит дворников и снегоуборочной техники.
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