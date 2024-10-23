К уборке снега зимой планируют привлечь студентов

Председатель ЗакСа Александр Бельский завил, что сейчас этот вопрос обсуждается с представителями студенческих отрядов. «У нас заключены дополнительные контракты для того, чтобы мы могли привлекать дополнительных людей, в том числе прорабатываем вопрос о привлечении студентов. Те, у кого есть желание заработать деньги и одновременно помочь городу, смогут выйти на уборку снега в пиковые периоды», — цитирует чиновника «Комсомольская правда».

Бельский также отметил, что подобная практика существовала в СССР, и добавил, что в зимой 2024/25 годов петербуржцы наконец-то увидят результаты так называемой "снежной реформы", целью которой была передача полномочий по обслуживанию внутриквартальных территорий от множества разрозненных подрядчиков напрямую районным жилищным агентствам.

Однако чиновник дал понять, что сейчас в Петербурге наблюдается дефицит работников и снегоуборочной техники. «Да, есть дефицит, но город готовится. В этом году ситуация должна исправиться кардинальным образом <...>. У нас закончились контракты на уборку, теперь город сам убирает тротуары и не будет так, что одна компания выиграла контракты в нескольких районах и перевозит одни и те же трактора туда-сюда. Сейчас мы чётко понимаем, сколько техники у нас работает <...>, и понимаем, что самое сложное — пиковое время, когда выпадает большое количество снега и его нужно убирать», — объяснил Бельский.

Ранее мы писали о том, что роботы уборщики будут спасать улицы Петербурга от снега зимой. Беспилотные аппараты для уборки территорий начнут впервые тестировать в этот период.