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Не хватает соли и дворников: в Петербурге не готовы к приходу снега и холодов

Соли уже закупили 150 тысяч тонн, а песка ― 80 тысяч тонн. И это только половина необходимого объема. А в штате дворников и механизаторов не достает около 25% сотрудников.

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Противогололедные средства планируют использовать в соотношении 1:9, причем большую часть смеси будет занимать песок, рассказал председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко.

Также чиновник отметил, что в штате дворников и механизаторов не достает около 25% сотрудников. Сейчас наняли 2100 тысяч специалистов: 800 дворников и 1300 механизаторов. И набор работников продолжается, на крайний случай — будут привлекать сторонние организации.

«В этом году закуплено 288 единиц новой техники. Всего в городе 1671 единица техники, подготовленной к работе в зимних условиях», — пишет «Фонтанка» со слов Пониделко.

Садово-парковые хозяйства стараются продумать методы защиты растений от воздействия реагентов. Корни молодых саженцев деревьев и посадки луковичных растений у дорог укрывают торфогрунтом, а в некоторых районах проводят также «стволовую обмотку».

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