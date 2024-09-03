Со строителем плавучих домов в Галерной гавани пытаются разорвать договор через суд

Документы в ведомство поступило от главы регионального отделения «Справедливая Россия — За правду» Надежда Тихонова, пишет «Фонтанка». В ответе на этот запрос говорится, что компания выполняет условия договора и вовремя оплачивает пользование водным объектом и предоставляет отчетность, поэтому на этом основании разорвать договор нельзя.

«В Невско-Ладожское БВУ поступило письмо из комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), которым сообщалось, что «Галерная гавань Гребного порта» является объектом культурного наследия федерального значения <...> и использование участка акватории водного объекта с целью размещения в части акватории ансамбля плавательных средств приводит к искажению его исторического облика и утрате им историко-культурной ценности, что является недопустимым и противоречащим требованиям сохранения и использования объектов культурного наследия», — отмечают в Невско-Ладожском бассейновом управлении.

В ведомстве добавили, что риски для объекта культурного наследия обязывают инициировать расторжение договора. Управление выступило с иском в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти «в связи с существенным изменением обстоятельств». Компания арендует акваторию в Галерной гавани с 2008 года.

Напомним, Администрация Василеостровского района расторгла договор со строителями плавучего квартала в Галерной гавани. Кроме того, СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» направило ООО «Марина» (застройщикам территории на Васильевском острове) требование о взыскании штрафов и расторжении договора аренды.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил стройку плавучих домов на Васильевском острове. Такой меры добивался КГИОП, указавший в заявлении, что работы не согласованы и ведутся на территории объекта культурного наследия федерального значения.

Ранее гендиректор УК «Жизнь на воде», в комментарии для «Собака.ru» заявила, что деятельность ведется в рамках закона и собирается продолжить реализацию проекта.