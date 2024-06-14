Газпромбанк наградит лауреатов номинации «Бизнес» премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024

Уже сегодня состоится церемония награждения премии «ТОП50». Мы соберемся в самом высоком небоскребе в Европе и самом северном высотном здании в мире — «Лахта Центре». В 19-ый раз «Собака.ru» отметит петербуржцев, без которых невозможно представить город. Поддержит нас в этом партнер и спонсор премии — Газпромбанк.
Александра Реброва
заместитель управляющего Северо-Западным филиалом Газпромбанка
Газпромбанк тоже представляет бизнес - банковский. Взаимодействие с компаниями разного уровня, выстраивание взаимовыгодного сотрудничества - одна из ключевых наших задач. Нам хорошо известно, чем живет российский бизнес, какие у него перспективы, предпочтения и ожидания. В нашем активе множество сервисов и современных решений, которые помогают работать более эффективно и крупнейшим компаниям, и МСБ. Но мы всегда также помним о том, что бизнес - это люди, сумевшие создать команду профессионалов, объединить всех общими целями и идеями.
Газпромбак вручит легендарные статуэтки «ТОП50» лауреатам премии в номинации «Бизнес». В этом году это пять прекрасных героев: вице-президент и главный тренер хоккейного клуба СКА, первый вице-президент федерации хоккея России Роман Ротенберг, генеральный директор группы компаний «Рики» Юлия Немчина, генеральный директор ООО «Нева Тревел» Юрий Набатов, председатель совета директоров, основатель и собственник Группы RBI Эдуард Тиктинский, президент ГК «Алкор Био» Дмитрий Полынцев. Они — самые из самых — не только строят мощный бизнес, но и популяризируют спорт и реставрируют памятники архитектуры.
Не случайно награждать таких видных представителей бизнес-индустрии будет один из крупнейших универсальных финансовых институтов России. Газпромбанк обслуживает ключевые отрасли российской экономики и занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках. Это один из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга. Заметную роль в социальной ответственности Газпромбанка занимает поддержка организаций в сфере культуры и искусства.
Мы поздравляем каждого лауреата премии и партнеров «Собака.ru»!
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:
Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds
Газпромбанк — Официальный банк премии
Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи
«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»
ASKO — мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники
Комментарии (0)