Газпромбанк наградит лауреатов номинации «Бизнес» премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024

заместитель управляющего Северо-Западным филиалом Газпромбанка

Газпромбанк тоже представляет бизнес - банковский. Взаимодействие с компаниями разного уровня, выстраивание взаимовыгодного сотрудничества - одна из ключевых наших задач. Нам хорошо известно, чем живет российский бизнес, какие у него перспективы, предпочтения и ожидания. В нашем активе множество сервисов и современных решений, которые помогают работать более эффективно и крупнейшим компаниям, и МСБ. Но мы всегда также помним о том, что бизнес - это люди, сумевшие создать команду профессионалов, объединить всех общими целями и идеями.