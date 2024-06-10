«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Бизнес»

14 июня — дата церемония награждения премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 — близко. Ждем встречи с нашими героями и знакомим вас с лауреатами номинации «Бизнес». Они — самые из самых. Они не только строят мощный бизнес, но и популяризируют спорт и реставрируют памятники архитектуры.