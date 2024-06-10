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«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Бизнес»

14 июня — дата церемония награждения премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 — близко. Ждем встречи с нашими героями и знакомим вас с лауреатами номинации «Бизнес». Они — самые из самых. Они не только строят мощный бизнес, но и популяризируют спорт и реставрируют памятники архитектуры.

Слава Филлипов

Роман Ротенберг

Вице-президент и главный тренер хоккейного клуба СКА, первый вице-президент федерации хоккея России

архивы пресс-службы «Рики»

Юлия Немчина

Генеральный директор группы компаний «Рики»

архивы пресс-служб

Юрий Набатов

Генеральный директор ООО «Нева Тревел»

Константин Рассохин

Эдуард Тиктинский

Председатель совета директоров, основатель и собственник Группы RBI

архивы пресс-службы ГК «Алкор Био»

Дмитрий Полынцев

Президент ГК «Алкор Био»

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:

Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds

Газпромбанк — Официальный банк премии

Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи

«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»

ASKO — мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники

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Теги:
ТОП 50 2024 СПБ

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