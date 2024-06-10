«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Бизнес»

14 июня — дата церемония награждения премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 — близко. Ждем встречи с нашими героями и знакомим вас с лауреатами номинации «Бизнес». Они — самые из самых. Они не только строят мощный бизнес, но и популяризируют спорт и реставрируют памятники архитектуры.
Роман Ротенберг
Вице-президент и главный тренер хоккейного клуба СКА, первый вице-президент федерации хоккея России
Юлия Немчина
Генеральный директор группы компаний «Рики»
Юрий Набатов
Генеральный директор ООО «Нева Тревел»
Эдуард Тиктинский
Председатель совета директоров, основатель и собственник Группы RBI
Дмитрий Полынцев
Президент ГК «Алкор Био»
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:
Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds
Газпромбанк — Официальный банк премии
Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи
«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»
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