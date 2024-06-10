18+
  • Город
  • Город
  • Бизнес
Город

Самая большая марина в Европе, два новых небоскреба «Лахта Центр» и огромный концертный зал для Теодора Курентзиса: итоги ПМЭФ

Крупнейший на Северо-Западе алкозавод Вениамина Грабара и соцсеть от ФК «Зенит»: «Собака.ru» рассказывает, какие самые громкие запуски ждут петербуржцев по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 

Вениамин Грабар
Валентин Блох

Вениамин Грабар

Производства

Президент компании Ladoga Вениамин Грабар к 2027 году планирует построить в Петербурге самый большой на Северо-Западе алкогольный завод, инвестировав в проект около 5 млрд рублей.

Президент и владелец Группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров договорился с губернатором Александром Дрозденко о запуске производства вагонов для перевозки зерна и полувагонов в Волосовском районе.

Гендиректор ООО «АУРУС Моторс» Андрей Панков подписал с губернатором Петербурга Александром Бегловым соглашение о запуске в городе производства премиальных автомобилей на базе бывшего завода Toyota к концу 2024 года.

Город-спутник

Будущий кампус Педиатрического университета станет частью образовательного и научного кластера города-спутника Южный. Соглашение подписали гендиректор ООО «Город-спутник Южный» Сергей Хромов и ректор Педиатрического университета (СПбГПМУ) Дмитрий Иванов. Кроме того, уже осенью в Южном начнут возводить жилье. Строительство первых домов планируют завершить к 2026 году.

Судостроительная верфь

ВТБ во главе с Андреем Костиным к 2032 году хочет построить новую верфь на Северо-Западе. Место для нее пока не определено — это могут быть Петербург, Ленинградская, Мурманская или Архангельская области. 

Проект «Лахта Центр 2»
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Проект «Лахта Центр 2»

Курорты, новые пространства, деловые центры

Туристический кластер «Санкт‑Петербург Марина» откроют к 2030 году. На территории бывшей промзоны будут гостиницы, школу яхтенного спорта, тематический парк маяков и каток, экстрим-парк, теннисный корт, тренировочный водоем, водные аттракционы и круглогодичный бассейн, а также киностудию «Газпром-медиа» с тематическим парком. Проект обещает стать самой большой мариной в Европе. Основным инвестором выступает «Газпромбанк» во главе с Андреем Акимовым. Соглашение подписали губернатор Петербурга Александр Беглов, гендиректор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов, первый вице-президент АО «Газпромбанк» Павел Бруссер и командор Санкт‑Петербургской региональной спортивной общественной организации «Яхт-клуб Санкт‑Петербурга» Владимир Любомиров.

Концертный зал на Ново-Адмиралтейском острове для коллектива musicAeterna Теодора Курентзиса возведет банк ВТБ во главе с Андреем Костиным. Это будет комплекс общей площадью 24 тысячи квадратных метров: большой зал на 1500-1800 мест, малый — на 700-900. На территории устроят общественные пространства, парки 
и другие места для отдыха.

«Газпром» намерен построить в Петербурге еще 2 небоскреба — «Лахта 2» и «Лахта 3». Соглашение подписали гендиректор АО «Синергия» Виктория Ненадышина и вице-губернатор Петербурга Николай Линченко. Напомним, что еще в прошлом году «Синергия» получила разрешение на строительство крупного энергетического центра, который по проекту будет обеспечивать холодной и горячей водой территории будущих высоток. 

На Ксении Шойгу: пиджак 404NOTFOUND, футболка SHU, кулон Russkaya Skazka
Валентин Блох

На Ксении Шойгу: пиджак 404NOTFOUND, футболка SHU, кулон Russkaya Skazka

Развлечения и отдых

Идеолог проекта «Остров фортов» Ксения Шойгу подписала соглашение с телеканалом СТС о том, что форт Александр Первый станет площадкой для нового телешоу в стиле «Форта Боярд».

Гендиректор компании «Хвой» Виктор Пашигоров (экоотель We Lodge) к 2027 году построит лодж-отель на Истринском водохранилище в Солнечногорске в Московской области. Комплекс будет состоять из 10 резиденций и 30-50 вилл. Будет свой водный транспорт, кафе и рестораны, спа-зона и детская, площадки для деловых встреч.

Общественный транспорт

Оплату лицом в Петербурге запустят впервые на станции «Гостиный двор» до конца 2024 года. Соответствующее соглашение подписали президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Соцсети и IT

ФК «Зенит» во главе с Александром Медведевым запустит собственную соцсеть к маю 2025 года. В приложении можно будет обмениваться личными сообщениями, ставить реакции, вести календарь спортивных событий и следить за матчами команды. Идентифицировать пользователей будут через систему «Газпром ID», за счет чего оно будет встроено в экосистему «Газпрома».

VK во главе с Владимиром Кириенко возведет в Петербурге центр обработки данных, который станет базой для развития высокотехнологичного кластера в регионе. Строительство нового дата-центра будет способствовать развитию IT-инфраструктуры в городе и создаст более 250 новых рабочих мест.

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Бизнес

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: