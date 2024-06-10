Самая большая марина в Европе, два новых небоскреба «Лахта Центр» и огромный концертный зал для Теодора Курентзиса: итоги ПМЭФ

Крупнейший на Северо-Западе алкозавод Вениамина Грабара и соцсеть от ФК «Зенит»: «Собака.ru» рассказывает, какие самые громкие запуски ждут петербуржцев по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Вениамин Грабар
Производства
Президент компании Ladoga Вениамин Грабар к 2027 году планирует построить в Петербурге самый большой на Северо-Западе алкогольный завод, инвестировав в проект около 5 млрд рублей.
Президент и владелец Группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров договорился с губернатором Александром Дрозденко о запуске производства вагонов для перевозки зерна и полувагонов в Волосовском районе.
Гендиректор ООО «АУРУС Моторс» Андрей Панков подписал с губернатором Петербурга Александром Бегловым соглашение о запуске в городе производства премиальных автомобилей на базе бывшего завода Toyota к концу 2024 года.
Город-спутник
Будущий кампус Педиатрического университета станет частью образовательного и научного кластера города-спутника Южный. Соглашение подписали гендиректор ООО «Город-спутник Южный» Сергей Хромов и ректор Педиатрического университета (СПбГПМУ) Дмитрий Иванов. Кроме того, уже осенью в Южном начнут возводить жилье. Строительство первых домов планируют завершить к 2026 году.
Судостроительная верфь
ВТБ во главе с Андреем Костиным к 2032 году хочет построить новую верфь на Северо-Западе. Место для нее пока не определено — это могут быть Петербург, Ленинградская, Мурманская или Архангельская области.
Проект «Лахта Центр 2»
Курорты, новые пространства, деловые центры
Туристический кластер «Санкт‑Петербург Марина» откроют к 2030 году. На территории бывшей промзоны будут гостиницы, школу яхтенного спорта, тематический парк маяков и каток, экстрим-парк, теннисный корт, тренировочный водоем, водные аттракционы и круглогодичный бассейн, а также киностудию «Газпром-медиа» с тематическим парком. Проект обещает стать самой большой мариной в Европе. Основным инвестором выступает «Газпромбанк» во главе с Андреем Акимовым. Соглашение подписали губернатор Петербурга Александр Беглов, гендиректор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов, первый вице-президент АО «Газпромбанк» Павел Бруссер и командор Санкт‑Петербургской региональной спортивной общественной организации «Яхт-клуб Санкт‑Петербурга» Владимир Любомиров.
Концертный зал на Ново-Адмиралтейском острове для коллектива musicAeterna Теодора Курентзиса возведет банк ВТБ во главе с Андреем Костиным. Это будет комплекс общей площадью 24 тысячи квадратных метров: большой зал на 1500-1800 мест, малый — на 700-900. На территории устроят общественные пространства, парки
и другие места для отдыха.
«Газпром» намерен построить в Петербурге еще 2 небоскреба — «Лахта 2» и «Лахта 3». Соглашение подписали гендиректор АО «Синергия» Виктория Ненадышина и вице-губернатор Петербурга Николай Линченко. Напомним, что еще в прошлом году «Синергия» получила разрешение на строительство крупного энергетического центра, который по проекту будет обеспечивать холодной и горячей водой территории будущих высоток.
На Ксении Шойгу: пиджак 404NOTFOUND, футболка SHU, кулон Russkaya Skazka
Развлечения и отдых
Идеолог проекта «Остров фортов» Ксения Шойгу подписала соглашение с телеканалом СТС о том, что форт Александр Первый станет площадкой для нового телешоу в стиле «Форта Боярд».
Гендиректор компании «Хвой» Виктор Пашигоров (экоотель We Lodge) к 2027 году построит лодж-отель на Истринском водохранилище в Солнечногорске в Московской области. Комплекс будет состоять из 10 резиденций и 30-50 вилл. Будет свой водный транспорт, кафе и рестораны, спа-зона и детская, площадки для деловых встреч.
Общественный транспорт
Оплату лицом в Петербурге запустят впервые на станции «Гостиный двор» до конца 2024 года. Соответствующее соглашение подписали президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и губернатор Петербурга Александр Беглов.
Соцсети и IT
ФК «Зенит» во главе с Александром Медведевым запустит собственную соцсеть к маю 2025 года. В приложении можно будет обмениваться личными сообщениями, ставить реакции, вести календарь спортивных событий и следить за матчами команды. Идентифицировать пользователей будут через систему «Газпром ID», за счет чего оно будет встроено в экосистему «Газпрома».
VK во главе с Владимиром Кириенко возведет в Петербурге центр обработки данных, который станет базой для развития высокотехнологичного кластера в регионе. Строительство нового дата-центра будет способствовать развитию IT-инфраструктуры в городе и создаст более 250 новых рабочих мест.
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