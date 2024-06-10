Самая большая марина в Европе, два новых небоскреба «Лахта Центр» и огромный концертный зал для Теодора Курентзиса: итоги ПМЭФ

Производства

Президент компании Ladoga Вениамин Грабар к 2027 году планирует построить в Петербурге самый большой на Северо-Западе алкогольный завод, инвестировав в проект около 5 млрд рублей.

Президент и владелец Группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров договорился с губернатором Александром Дрозденко о запуске производства вагонов для перевозки зерна и полувагонов в Волосовском районе.

Гендиректор ООО «АУРУС Моторс» Андрей Панков подписал с губернатором Петербурга Александром Бегловым соглашение о запуске в городе производства премиальных автомобилей на базе бывшего завода Toyota к концу 2024 года.

Город-спутник

Будущий кампус Педиатрического университета станет частью образовательного и научного кластера города-спутника Южный. Соглашение подписали гендиректор ООО «Город-спутник Южный» Сергей Хромов и ректор Педиатрического университета (СПбГПМУ) Дмитрий Иванов. Кроме того, уже осенью в Южном начнут возводить жилье. Строительство первых домов планируют завершить к 2026 году.

Судостроительная верфь

ВТБ во главе с Андреем Костиным к 2032 году хочет построить новую верфь на Северо-Западе. Место для нее пока не определено — это могут быть Петербург, Ленинградская, Мурманская или Архангельская области.