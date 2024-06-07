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В Петербурге построят новый концертный комплекс на «Адмиралтейских верфях»

По словам губернатора Александра Беглова, он станет «настоящим подарком Петербургу» и «новым символом города 21 века». По данным «Фонтанки», его строят для musicAeterna Теодора Курентзиса. 

Скриншот карт Яндекс

По данным «Фонтанки», новый концертный комплекс на «Адмиралтейских верфях» строят для оркестра и хора musicAeterna Теодора Курентзиса. На территории в 17 гектаров появятся общественные пространства, парки и другие места для отдыха, а также сам концертный комплекс общей площадью 24 тысячи квадратных метров: большой зал будет рассчитан на 1500-1800 мест, малый — на 700-900.

Соглашение о строительстве между Смольным и банком ВТБ было подписано утром 7 июня в ходе ПМЭФ, который проходит в Петербурге в эти дни. Стоимость проекта — порядка 80 миллиардов рублей из частных инвестиций банка. По словам губернатора Александра Беглова, концертный комплекс станет «настоящим подарком Петербургу» и «новым символом города 21 века». 

«В оснащении новой концертной площадки будут использоваться инновационные технологии. Петербург — город-музей, и в то же время он развивается как мегаполис 21 века. У нас создаются новые шедевры, реализуются уникальные проекты с сохранением исторического наследия. Новый концертный зал станет памятником культуры нашего времени», — заявил губернатор.

«В Петербурге немало культурных точек притяжения, но совершенно точно не хватает многопрофильной площадки, способной удовлетворить требовательный запрос современного зрителя. Как стратегический партнер Санкт-Петербурга мы готовы реализовать проект и вложить в него весь наш опыт и экспертизу — так, чтобы концертно-театральный комплекс стал новой визитной карточкой не только города, но и России», — сказал Андрей Костин.

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