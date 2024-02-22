Петербург — столица гололедов. Как так вышло? Правда, что с каждым годом все хуже? Ну и что делать-то?

Недавно в городе проводилась еще одна реформа — транспортная. Она оставила у жителей смешанные чувства. Вы как эксперт не видите рисков, что после реформы уборки снега эта сфера будет вызывать еще больше вопросов горожан?

Конечно, вижу — у нас всегда есть эти риски. Здесь ведь принципиально важен вопрос налаживания обратной связи и максимальной прозрачности работы официальных структур. Как только появляется прозрачность, когда административные органы получают честные отзывы о своей работе и адекватно на них реагируют, то и происходят изменения к лучшему.

Что мы видим сейчас? Если зайти в группы официальных органов, скажем ВКонтакте, то мы каждый день видим сообщения о том, что дворники там-то посыпали, здесь убрали. А внизу мы видим сотни гневных комментариев с фотографиями нечищеных улиц и загипсованных людей. По сути, это говорит, что обратная связь пока не работает.

К тому же нормативка у нас не доделана. В Москве все прописано намного жестче — там у вас на выходе из подъезда должно быть почищено в течение трех часов после снегопада. У нас таких нормативов нет, у коммунальщиков намного больше времени. Проблема только в том, что люди недовольны здесь и сейчас, когда им надо выйти на улицу, а им сложно это сделать. При этом обвинить службы в бездействии не получается. Ведь нет нормативного акта, который бы обязывал их реагировать в максимально короткий срок.