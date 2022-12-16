Соли по вкусу: почему мы до сих пор посыпаем улицы натрий-хлором и можно ли это изменить?

Каждую зиму в российских городах коммунальщики для борьбы с гололедом разбрасывают на дорогах и тротуарах соль, а жители жалуются на испорченную белыми разводами обувь и одежду. Если выход из этой ситуации? И сталкиваются ли с этой проблемой в других странах. Об этом в своей колонке для «Собака.ru» рассказывает Инесса Тарусина, заведующая кафедрой сравнительных политических исследований РАНХиГС Санкт-Петербург.
Зима всегда ставит перед горожанами непростые задачи: резкие изменения температуры и обилие осадков создают трудности для передвижения людей и транспорта, тормозят и меняют наши планы, влияют на бизнес и экономику. Почему зима с ее снегами — это постоянный вызов, и как с ним справиться? Каждый год, с наступлением снежного периода журналисты и эксперты обращают внимание на эти вопросы, предлагая российским городам те или иные примеры для подражания. Какие методы и средства борьбы со снегом на дорогах существуют на сегодня в России и мире, и возможно ли их применение в Санкт-Петербурге?
Научных исследований по данной теме немного и авторы их, в большинстве своем, представители естественных наук, хотя урбанистам и политологам тоже стоило бы обратить большее внимание на эту важную тематику. Опираясь на имеющиеся научные данные, публикации в СМИ и собственный экспертный опрос, предлагаю читателям взглянуть на ключевые факторы, которые могут повлиять на успешность поддержания дорог в хорошем состоянии в зимнее время.
Россия знаменита своими снегами и морозами, но и другие страны решают вопросы управления уборкой снега. Проблема у всех одна, но подходы разные.
Первый фактор, влияющий на успешность «управления снегом» – это тип уборки. В целом, в крупных городах Европы, Канады и США основная ставка делается на механизированную уборку снега. Если идут сильные снегопады, то люди и техника работают здесь почти круглосуточно (как и в России). При этом, в распоряжении города всегда есть запасные машины, сотрудники и финансовые средства, которые «активируются», если ухудшаются погодные условия и состояние дорог. Во дворах и проездах используется малая механизация, а при сильном снегопаде жители сами участвуют в уборке снега.
Вторым важным фактором является использование специальных цифровых сервисов, позволяющих отслеживать в режиме реального времени изменения погоды и состояния дорожного покрытия (как, к примеру, в Дублине). Развитие таких сервисов в России – задача настоящего и будущего.
Немаловажно и то, какие материалы используются для обеспечения безопасного движения на дорогах. В России принято считать, что самые популярные материалы для обработки дорожного покрытия – соль и песок. Как пишут «Известия.ru»: соль и песок применяют в России с 1914 года. Поскольку соль была дешевле песка, она являлась более популярным материалом в дореволюционный период. Основным способом борьбы со снегом на дорогах было накатывание колеи, а во дворах применялась ручная уборка. Соль, правда уже не поваренная, а техническая, применяется в России и до сих пор.
В советский период соль и песок оставались основными компонентами составов, которыми обрабатывались дороги. В постсоветский период отдельные города и регионы экспериментировали с выбором материалов и их дозировок. Так, в Санкт-Петербурге за последние 20 лет тестировались различные комбинации реагентов, но в 2019 году, отвечая настойчивым требованиям жителей, город вернулся к традиционному, более экологичному «посолу». Как говорят эксперты, отвечающие за данную сферу, гибкая система дозирования соли в составе материалов для обработки дорог позволяет варьировать интенсивность обработки. Но Россия все еще использует более крупные дозы соли (например, 150 гр. на м2), чем, скажем Канада или европейские страны (25 гр. на м2). Европейцы стараются как можно реже использовать соль и другие химические вещества при обработке дорог и делать это строго дозированно, точечно, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Например, Норвегия успешно применяет более современные двухфазные реагенты в жидком виде. Такой опыт есть и у Москвы, а также у ряда регионов Урала и Сибири.
Если говорить о самых инновационных подходах к решению данной проблемы, то Норвегия и Исландия используют геотермальный подогрев дорог, благодаря близости подземных источников. Помимо специфики региона, это еще и дорогостоящие проекты.
От такого сравнительно дешевого материала как песок во многих странах уже отказались в пользу мелкого щебня, который легче собрать и снова пустить в дело. Так, например, в Финляндии снегоуборочная техника работает, преимущественно на автодорогах и этот снег вывозится из центра городов и/или обрабатывается техническими солевыми растворами. А вот в парках снег присыпают каменной крошкой. Эту крошку могут изредка использовать и на тротуарах, но только в подходящую погоду и небольшими порциями. Интересно, что наши соседи, так же, как и австрийцы, собирают снег с крошкой, вытапливают жидкость и используют мелкий щебень повторно.
В Швеции распространенным методом обработки дорог является распыление горячей воды с песком, что препятствует скольжению. В отличие от других скандинавов, шведы отказались от использования солей кальция и натрия, поскольку известен негативный эффект, приводящий к засолению почв и грунтовых вод. Но и финнам, и шведам приходится часто чистить ливневые стоки от песка и крошки.
В Ирландии снега, конечно, значительно меньше, чем у нас или в Скандинавии, однако и там бывают сильные снегопады. Основные методы, помимо инфраструктурных, о которых говорилось выше, это обработка улиц гравийной крошкой и привлечение местного сообщества к уборке.
В Канаде крупную техническую соль продают в обычных хозяйственных магазинах. Это позволяет владельцам домов и мелкого бизнеса самостоятельно обрабатывать придомовые территории. Они делают это аккуратно и своевременно, поскольку, в случае падения прохожего возле их дома или магазина, они будут платить по судебному иску и лечить пострадавшего за счет собственных средств. Таким образом, фактор четкого определения ответственности играет важную роль в поддержании порядка.
В Финляндии, Швеции, Ирландии, Австрии и Канаде ответственность за чистоту дорог берут на себя муниципальные органы управления, а вот уборку на внутридворовых территориях или в проездах к магазинам и бизнес-структурам, как правило, организуют жители домов или хозяева заведений. Причем активное участие граждан в уборке снега там считается общепринятым занятием, как когда-то участие в субботниках в России.
Можно ли в России внедрить лучшие мировые практики? Да. И этот процесс происходит.
Например, в Санкт-Петербурге тип уборки, в целом, соответствует общемировой практике: осуществляется и механическая, и ручная уборка снега. Но очевидно, что для самого северного мегаполиса недостаточно имеющихся техники и рабочих рук, ведь, как пишет «Деловой Петербург», сейчас в городе работает 1017 единиц техники и около тысячи дворников. Также городу необходимы дополнительные финансовые ресурсы для устранения последствий внезапных сильных снегопадов, а это значит, что важно предусматривать дополнительные средства в бюджете.
Чтобы система работала исправно, важно развивать специальные цифровые сервисы, позволяющие отслеживать в режиме реального времени изменения погоды и состояния дорог, а также внедрять современные технологии и материалы. В настоящее время мы еще не готовы полностью отказаться от соли. Солили, солим и будем солить…
Комментарии (0)