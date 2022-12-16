Соли по вкусу: почему мы до сих пор посыпаем улицы натрий-хлором и можно ли это изменить?

Первый фактор, влияющий на успешность «управления снегом» – это тип уборки. В целом, в крупных городах Европы, Канады и США основная ставка делается на механизированную уборку снега. Если идут сильные снегопады, то люди и техника работают здесь почти круглосуточно (как и в России). При этом, в распоряжении города всегда есть запасные машины, сотрудники и финансовые средства, которые «активируются», если ухудшаются погодные условия и состояние дорог. Во дворах и проездах используется малая механизация, а при сильном снегопаде жители сами участвуют в уборке снега.

Вторым важным фактором является использование специальных цифровых сервисов, позволяющих отслеживать в режиме реального времени изменения погоды и состояния дорожного покрытия (как, к примеру, в Дублине). Развитие таких сервисов в России – задача настоящего и будущего.

Немаловажно и то, какие материалы используются для обеспечения безопасного движения на дорогах. В России принято считать, что самые популярные материалы для обработки дорожного покрытия – соль и песок. Как пишут «Известия.ru»: соль и песок применяют в России с 1914 года. Поскольку соль была дешевле песка, она являлась более популярным материалом в дореволюционный период. Основным способом борьбы со снегом на дорогах было накатывание колеи, а во дворах применялась ручная уборка. Соль, правда уже не поваренная, а техническая, применяется в России и до сих пор.

В советский период соль и песок оставались основными компонентами составов, которыми обрабатывались дороги. В постсоветский период отдельные города и регионы экспериментировали с выбором материалов и их дозировок. Так, в Санкт-Петербурге за последние 20 лет тестировались различные комбинации реагентов, но в 2019 году, отвечая настойчивым требованиям жителей, город вернулся к традиционному, более экологичному «посолу». Как говорят эксперты, отвечающие за данную сферу, гибкая система дозирования соли в составе материалов для обработки дорог позволяет варьировать интенсивность обработки. Но Россия все еще использует более крупные дозы соли (например, 150 гр. на м2), чем, скажем Канада или европейские страны (25 гр. на м2). Европейцы стараются как можно реже использовать соль и другие химические вещества при обработке дорог и делать это строго дозированно, точечно, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Например, Норвегия успешно применяет более современные двухфазные реагенты в жидком виде. Такой опыт есть и у Москвы, а также у ряда регионов Урала и Сибири.