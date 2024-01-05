В Петербурге впервые передвинули целый дом

Такое было достигнуто с помощью железобетонных плит и системы роликов. Верхняя плита, связанная с внешней обвязкой дома специальными балками, послужила опорой для здания и принимала на себя его вес. Нижняя плита на грунте стала опорой для домкратов.

Здание переместили из-за того, что на этом месте должен появиться жилой дом бизнес-класса «Министр» City Solutions, а исторический корпус находился в глубине участка. Александр Шестаков, генеральный директор холдинга "Первая мебельная", в структуру которого входит City Solutions дал комментарий «Деловому Петербургу». Он отметил, что количество подобных случаев не превышает нескольких десятков по стране, а для Петербурга такой перенос дома стал первым.

Здание Императорского воспитательного дома было построено в 1913 году в стиле эклектика, не является объектом культурного наследия. В последние годы оно было приспособлено под офисы, но находилось в аварийном состоянии.