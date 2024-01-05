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Недвижимость

В Петербурге впервые передвинули целый дом

Речь идет об Историческом двухэтажный корпусе Императорского воспитательного дома на набережной Черной речки. Здание весом 3 200 тонн переместили сначала на 7 метров на запад, а потом на 45 метров на юг — прямо к Выборгской набережной.

Такое было достигнуто с помощью железобетонных плит и системы роликов. Верхняя плита, связанная с внешней обвязкой дома специальными балками, послужила опорой для здания и принимала на себя его вес. Нижняя плита на грунте стала опорой для домкратов.

Здание переместили из-за того, что на этом месте должен появиться жилой дом бизнес-класса «Министр» City Solutions, а исторический корпус находился в глубине участка. Александр Шестаков, генеральный директор холдинга "Первая мебельная", в структуру которого входит City Solutions дал комментарий «Деловому Петербургу». Он отметил, что количество подобных случаев не превышает нескольких десятков по стране, а для Петербурга такой перенос дома стал первым.

Здание Императорского воспитательного дома было построено в 1913 году в стиле эклектика, не является объектом культурного наследия. В последние годы оно было приспособлено под офисы, но находилось в аварийном состоянии.

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