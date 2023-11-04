Как большим культурным брендам Петербурга раскрыть свой потенциал?

Что такое брендинг

Яна Милорадовская: Зачем культурным институциям брендинг и чем он может быть полезен?

Егор Гаврилин: Когда разговор идет о брендинге и брендбуках, у людей часто возникает путаница о том, что это вообще все значит. Бренд — это не внешние атрибуты, не логотипы и шрифты. Это образы, ассоциации — в интересах компании или учреждения, сделать так, чтобы они были унифицированными. И брендбук — это один из инструментов того, чтобы собрать все в кучу и сделать так, чтобы люди понимали: чем является та или иная сущность культурной организации. В этом смысле есть одна душная оговорка: бренд в любом случае формируется — занимаешься ли ты им или нет. Если ты им не занимаешься, он формируется хаотично в головах у людей, каждый начинает понимать что-то свое. Работа над брендом проводится для того, чтобы это все соединить и унифицировать.

Александр Новиков: Когда мы говорим о бренде, мы в первую очередь говорим о смысле, то есть о том, зачем он существует и о некой системе принятия решений, которые предопределяют последовательность неких системных непротиворечивых поступков организации. Основная проблема в том, что мы можем думать каким-то одним образом и не замечать, как действуем не совсем согласовано со своим декларированными планами. Когда все сотрудники компании понимают и принимают смысл бренда, экономится много сил, которые можно направить на развитие бренда, его сущности. Вся система брендинга представляет собой гармонизацию себя и действий, исходящих от нас для аудитории, с которой мы взаимодействуем. Причем аудитории могут быть разными.

Яна Милорадовская: Смыслы библиотеки имени Маяковского сейчас — это?

Зоя Чалова: То, какой мы видим библиотеку имени Маяковского сегодня, — тяжелый проект, 20 лет бесконечной борьбы. За пять лет нам удалось изучить интересы наших пользователей и понять, что бы мы могли сделать для них, чтобы улучшить жизнь. Сегодня мы работаем без выходных, можно в любой момент получить свои книги или доступ к электронным ресурсам, онлайн можно посмотреть, где есть та или иная книга. Я могу бесконечно продолжать рассказывать, что мы делаем, но весь наш опыт перенимают сегодня другие городские библиотеки.

Яна Милорадовская: Как обстоят дела с брендбуком у Новой сцены?

Александр Малич: Брендбук мы не обновляем целиком, но мы всегда думаем, как его развивать через новые мероприятия. Для этого нужно понимать, что Новая сцена Александринского театра — это не малая сцена. Мы совершенно самостоятельная институция внутри большого бренда. На нашей сцене также ставят спектакли режиссеры Александринского театра и приглашенные. Команда Новой занимается не репертуарными спектаклями, а всеми событиями, которые делают Новую сцену культурным центром таким, как мы себе представляем: от концертов и телевидения до инклюзивных программ и лекций. Мы — про эксперименты, пусть они не всегда удачны, но это тоже нормально. Когда внутри большой федеральной культурной институции уже сложился бренд — от дизайна до взаимоотношений со СМИ — очень легко идти по этим паттернам. Но мы всегда стараемся перебороть скептицизм и предложить что-то новое.

Татьяна Андреева: Царское Село — тоже федеральный музей, у нас есть протоптанные дорожки. Мы понимаем, что нужно что-то делать, но всегда упираемся в один вопрос: «Зачем? Если и так все хорошо». Первые шаги в этом направлении показали: людям нужен брендинг — это их приводит в музей снова.

Янтарная комната в Царском Селе сегодня — это смесь смыслов. [Условно] половина Китая едет к нам смотреть ее, чтобы оздоровиться, но мы не об этом. Хочется, чтобы люди имели наше понимание того, что мы предлагаем — с нашим культурным наследием, архивными материалами и так далее. Сейчас становится понятно: Царское Село — это множество подбрендов.