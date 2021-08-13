Спустя 10 лет (!) реставрации открылся Александровский дворец в Царском селе. Посмотрите, как выглядит последний дом семьи императора Николая II

Угловая гостиная

Бильярдный зал был переделан специально для Александры Федоровны в гостиную, которую использовали для официальных мероприятий и домашних праздников: например, в мае 1902 года здесь принимали президента Франции Эмиля Лубе. Он подарил Александре Федоровне портрет Марии-Антуанетты с детьми в технике гобелена. Именно в этой комнате Александру Федоровну поздравляли с первыми именинами в 1985 году после крещения. Она принимала поздравления не только от родных и близких, но и от прислуги.

В гостиной отреставрировали искусственный мрамор, паркет, лепку, мебель, портьеры и оконные заполнения. До наших дней чудом сохранился в фондах музея-заповедника «Царское село» французский ковер XIX века, купленный специально для этой комнаты, — его удалось эвакуировать во время Второй Мировой войны.