Спустя 10 лет (!) реставрации открылся Александровский дворец в Царском селе. Посмотрите, как выглядит последний дом семьи императора Николая II

В Царском селе после долгой реставрации для посетителей открываются 13 интерьеров Александровского дворца. Работы начались еще в 2012 году, а в 2015 музей закрыли для петербуржцев. Редакция «Собака.ru» побывала в личных апартаментах Николая II и Александры Федоровны.
Залы Большой и Малой библиотеки
В залах отреставрировали искусственный мрамор, паркеты и воссоздали книжные шкафы. Оригинальная мебель в основном была утрачена. Но вначале 2000-х годов сюда перевезли ясеневые шкафы конца XIX века из Сената. Сейчас в обоих залах хранятся 5,5 тысячи томов из личной коллекции императорской семьи. Здесь собраны книги разных тематик: от географии до религии. Многие из них даже сохранили пометки Александра I и Николая II.
Угловая гостиная
Бильярдный зал был переделан специально для Александры Федоровны в гостиную, которую использовали для официальных мероприятий и домашних праздников: например, в мае 1902 года здесь принимали президента Франции Эмиля Лубе. Он подарил Александре Федоровне портрет Марии-Антуанетты с детьми в технике гобелена. Именно в этой комнате Александру Федоровну поздравляли с первыми именинами в 1985 году после крещения. Она принимала поздравления не только от родных и близких, но и от прислуги.
В гостиной отреставрировали искусственный мрамор, паркет, лепку, мебель, портьеры и оконные заполнения. До наших дней чудом сохранился в фондах музея-заповедника «Царское село» французский ковер XIX века, купленный специально для этой комнаты, — его удалось эвакуировать во время Второй Мировой войны.
Кленовая гостиная
Изначально здесь располагался концертный зал, который никогда не использовали по назначению. А в начале XX века архитектор Роман Мельцер создал интерьер в стиле модерн, выделяющийся на фоне остальных помещений во дворце, — Кленовую гостиную. По историческим фотографиям удалось воссоздать антресоль, мебель, ковер и цветочные композиции на стенах в технике «намазная лепка», а также закарнизное освещение — при жизни императора люстры здесь не было, а свет в комнате появлялся от 200 лампочек, которые находились за карнизом и отражали свет от белого потолка.
Здесь Александра Федоровна принимала доверенных посетителей. А во время Первой Мировой войны в этой комнате императрица заслушивала доклады министров.
Палисандровая гостиная
Эта комната по истине настоящая шкатулка воспоминаний Александры Федоровны. Здесь императрица хранила предметы, напоминающие ей о родине — Гессенском герцогстве. В сундуке она держала детские вещи и игрушки.
Специалистам по историческим образцам удалось восстановить обивку стен, ковровое покрытие, камин из дорогой тропической древесины — палисандра, лепной фриз. Из предметов здесь сохранились несколько картин, среди которых живопись Гранич Сюзанны Ренаты «Благовещение».
Сиреневый кабинет
В этой комнате, оформленной русским архитектором Романом Мельцером, императрица могла находиться часами: заниматься рукоделием, общаться с детьми, музицировать на пианино фирмы Becker. По воспоминаниям ближайшей подруги императрицы Анны Вырубовой, Александра Федоровна любила сидеть на кресле под картиной Эдуарда Попийона «Сон Богородицы» и читать книги.
Интерьер был наполнен огромным количеством семейных фотографий. Сотрудники музея-заповедника сохранили эту особенность при помощи копий. До нашего времени дошли мелкий датский фарфор, письменный стол, по которому специалисты восстановили остальную мебель в кабинете. Кроме того, они воссоздали тканевую обивку стен, ковер, камин и деревянные панели.
Спальня
Отсюда вещи практически не сохранились. В комнате специалисты воссоздали полностью тканевую обивку стен, ковер, всю мебель, кроме кровати конца XIX века (она не из Александровского дворца). В спальне представлены только аналоги предметов. По старинным фотографиям подобраны иконы, схожие по сюжету и размеру с утраченными оригиналами.
Николай II и Александра Федоровна спали в одной комнате. По словам сотрудников музея-заповедника, лакей трижды стучал в покои, чтобы разбудить представителей императорской семьи. Николай к этому моменту обычно уже просыпался, а его супруга вставала довольно поздно.
Приемная Николая II
Изначально здесь располагалась столовая, но поскольку члены императорской семьи обедали в разных комнатах, интерьер утратил свое значение. Вскоре комнату оформили как приемную государя. Здесь дожидались своей очереди министры и докладчики.
Специалисты отреставрировали дубовые панели, паркет, камин, тканевую отделку стен, а также бронзовую люстру, сделанную по проекту архитектора Мельцера. Ее успели эвакуировать во время Второй Мировой войны. До настоящего времени в приемной уцелела яшмовая пепельница, составленная их трех винтовок. Она была изготовлена на Тульском оружейном заводе.
Рабочий кабинет Николая II
Отделка комнаты полностью была утрачена, поэтому специалисты воссоздали шкафы, панели из орехового дерева, камин. Сейчас они восстанавливают письменный стол и оттоманку, обитую персидским ковром.
В кабинете император принимал министров, слушал доклады и работал. Здесь же находилась огромная библиотека Николая, насчитывающая 700 книг разной тематики: от военной литературы до беллетристики.
Мавританская
По примеру отца, Николай II решил, что во дворце должен быть личный бассейн. Архитектор и инженер Николай де Рошефор создал сложнейшую систему подачи воды из цокольного этажа в эту комнату и душ шарко. Император установил турник для гимнастических упражнений, который до наших дней не сохранился.
Специалистам удалось воссоздать плитку благодаря тому, что в советское время среди строительного мусора в этой комнате были найдены кусочки оригинальных изразцов. Также до наших дней дошли три ароматницы, привезенные цесаревичем еще в 1891 году из Японии.
Парадный кабинет Николая II
Эта комната возникла на месте концертного зала. Здесь сохранилась отделка из красного дерева и латунная потолочная фурнитура. До реставрации стены были выкрашены в зеленый цвет, но после изучения исторических источников мастера вернули комнате изначальный глубокий синий цвет. На втором этаже располагались угловые диваны и библиотека. Туда поднимались только члены императорской семьи.
Специалистам удалось восстановить плитку по сохранившимся частям, лестницу, находившуюся в почти разрушенном состоянии, паркет, мебель. Из оригинальных предметов сохранились датский фарфор, интерьерная скульптура с изображением Наполеона (Николай II был его поклонником).
В Первую Мировую войну здесь часто проводили совещания, во время которых на бильярдном столе раскладывали карты боевых действий.
Фото предоставлены пресс-службой ГМЗ «Царское Село».
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