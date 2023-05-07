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Названы районы Петербурга с самым загрязненным воздухом

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По итогам апреля в трех частях города экологические показатели превысили норму. Результаты ежемесячного мониторинга опубликовала пресс-служба ФГБУ «Северо-Западное УГМС»..

Чаще всего воздух был загрязнен взвешенными веществами: пыль, сажа, зола, соли металлов. Так, наибольшее содержание таких веществ эксперты зафиксировали в Красносельском районе. Там показатели превысили норму на треть. Также превышение зафиксировали в Василеостровском и Московском районах.

В качестве основных причин загрязнения воздуха эксперты назвали смену сезонов и полный сход снежного покрова. «Основными причинами увеличения запыленности воздуха послужили полный сход снежного покрова и высыхание подстилающей поверхности», — сообщили специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В остальных частях города, где установлены посты мониторинга, цифры были низкими. Речь, в частности, идет о Петроградском, Фрунзенском, Калининском и Центральном районах города.

Случаев же экстремального загрязнения воздуха зафиксировано не было.

ООН рассказала о глобальном изменении климата. Так, концентрация трех основных парниковых газов — углекислого газа, метана и закиси азота — в атмосфере Земли достигла рекордных показателей.

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