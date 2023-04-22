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ООН рассказала о глобальном изменении климата

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Так, концентрация трех основных парниковых газов — углекислого газа, метана и закиси азота — в атмосфере Земли достигла рекордных показателей.

Engineer studio/shutterstock

По оценкам экспертов, период с 2015 по 2022 стал самым жарким за всю историю. В прошлом году средняя глобальная температура Земли была на 1,15°С больше среднего показателя за период 1850–1900 годов. «Нам необходимы ускоренные действия в области климата с более глубоким и быстрым сокращением выбросов, чтобы сдержать рост глобальной температуры в пределах 1,5°C», — говорит глава ООН Антонио Гутерреш.

Повышение средней температуры отразилось на таянии, так называемых, эталонных ледниках. По данным ВМО, средняя толщина ледников сократилась на 1,3 м с октября 2021 по октябрь 2022 года. Этот показатель выше, чем за последние десять лет.

Магнитные бури разрушают озоновый слой. К таким выводам пришли петербургские ученые. За сутки воздействия геомагнитных бурь могут разломать до 25% озона на поверхности воздушного слоя. Эти результаты исследования будут использовать для более точного прогнозирования будущего озонового слоя и климата Земли.

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