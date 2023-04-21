Почему каждый год Петербург задыхается от пыли? И правда ли со временем становится только хуже?

Почему каждую весну в Петербурге столько пыли?

На сегодняшний день помывка улиц — основной метод борьбы с весенней пылью. Здесь необходимо заметить, что нужно было интенсивно мыть дороги и тротуары, пока они были еще мокрыми, потому что, когда асфальт высыхает, смывать грязь становится сложнее, приходится тратить много воды на то, чтобы смочить песок.

Но конечно же, разумнее было бы устранить не последствие, а причину — щедрое посыпание зимних дорог и тротуаров песком и солью. 10 лет назад Петербург закупал 50-100 тысяч тонн песка и столько же соли, а в 2021 году поставили рекорд и приобрели по 150 тысяч тонн и того, и другого. Несмотря на то, что было обещано сыпать меньше противогололедных материалов, практика показала, что солью и песком посыпали порой даже сухой асфальт.

Наименее пыльная схема зимней «посыпки» следующая: сначала убираем рыхлый снег до того, как он превратился в наледь, а затем присыпаем дороги небольшим количеством песка. В идеале — гранитной крошкой (но ее нынешняя ливневка Петербурга просто не переварит).