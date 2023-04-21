Почему каждый год Петербург задыхается от пыли? И правда ли со временем становится только хуже?

Ежегодно в Петербург вместе с весной приходит сезон песчаных бурь. 2023-й не стал исключением — пылью покрылось, кажется, все: дороги, стены, окна, машины. Почему так происходит? Опять все дело в климате? И можно ли что-то с этим сделать? В своей колонке для «Собака.ru» отвечает доцент РАНХиГС, эксперт Общественного Совета Министерства природных ресурсов и экологии РФ Сергей Кренц.
Почему каждую весну в Петербурге столько пыли?
На сегодняшний день помывка улиц — основной метод борьбы с весенней пылью. Здесь необходимо заметить, что нужно было интенсивно мыть дороги и тротуары, пока они были еще мокрыми, потому что, когда асфальт высыхает, смывать грязь становится сложнее, приходится тратить много воды на то, чтобы смочить песок.
Но конечно же, разумнее было бы устранить не последствие, а причину — щедрое посыпание зимних дорог и тротуаров песком и солью. 10 лет назад Петербург закупал 50-100 тысяч тонн песка и столько же соли, а в 2021 году поставили рекорд и приобрели по 150 тысяч тонн и того, и другого. Несмотря на то, что было обещано сыпать меньше противогололедных материалов, практика показала, что солью и песком посыпали порой даже сухой асфальт.
Наименее пыльная схема зимней «посыпки» следующая: сначала убираем рыхлый снег до того, как он превратился в наледь, а затем присыпаем дороги небольшим количеством песка. В идеале — гранитной крошкой (но ее нынешняя ливневка Петербурга просто не переварит).
Пескосоляная же смесь — это самый неэффективный вариант обработки дорожных покрытий. В то время как песок увеличивает сцепление с поверхностью льда, соль расплавляет эту поверхность. При этом соль в песок вынуждены добавлять, чтобы он не смерзался при хранении.
Свою лепту в запыленность весеннего воздуха Петербурга вносят и газоны. Каждый год, по наблюдениям экспертов, их подсыпают 100 000 кубометров грунта, ведь в каждую оттепель земля тает и стекает на тротуары вместе со снегом.
Дело в том, что все наши газоны выше уровня бордюров, и логично было бы сделать так: тротуар — выше газона, бордюр — вровень с тротуаром. Тогда излишняя влага будет уходить в землю, а не скапливаться на асфальте. Заодно это разгрузило бы ливневку при сильных дождях.
Как все это решается за рубежом?
В Германии, например, нет требования очищать трассы до асфальта. Поэтому после снегопадов можно видеть, как грейдеры просто раскатывают снег на дорогах, а потом их посыпают гравийной крошкой или сильно измельченными вулканическими отложениями. После того как весь снег растает, каменную крошку сметают с дороги и собирают в пластиковые контейнеры до следующей зимы.
При сильных снегопадах трудные участки дорог посыпают солью. Делают это только работники специализированных служб. За использование соли в неположенном месте или без разрешения коммунальных служб грозит штраф.
На севере Швеции и Норвегии, где редки оттепели и месяцами температура не поднимается выше −15, наряду с похожими на российские технологиями борьбы со снегом и гололедом используются необычные. В морозы, при которых соль и химия уже неэффективны, снег не счищают до асфальта, оставляя слой в несколько сантиметров. Поверх наката наносят «горячий гравий», то есть смесь нагретой до 80 градусов воды с каменной крошкой. В итоге абразивный материал вмораживается в наст и превращается в твердое покрытие, пригодное для передвижения автомобилей. Такие зимники могут функционировать около недели с суточным трафиком около 1,5 тыс. машин, после чего требуется повторное вмораживание гравийной крошки. Правда, подобная технология очень вредна для кузовов автомобилей, так как мелкие камешки, выбрасываемые протектором колес, могут наносить повреждения стеклам и лакокрасочному покрытию.
В Соединенных Штатах основные улицы и крупные магистрали чистятся силами муниципальной техники, а дороги и улицы поменьше убирают частные компании, с которыми государство заключает контракты. Те территории, которые непосредственно прилегают к частным домам, обязаны чистить сами владельцы этих домов. Для очистки улиц и тротуаров в основном используют хлорид магния, он содержит меньше хлора, чем остальные хлориды, а его эффективность при меньшем расходе значительно выше. Между тем, в Америке не настолько развита инфраструктура борьбы со снегом по причине отсутствия продолжительной зимы. Если начинается непогода, то власти предпочитают перекрывать трассы, чтобы избежать массовых аварий. Кроме того, в США не принят сезонный переход на зимние колеса. В Канаде уборка снега очень походит на российскую. Там применяются похожие реагенты на основе хлористого магния. Иногда на улицах городов применяю обычную техническую соль.
Инесса Тарусина
Заведующая кафедрой сравнительных политических исследований РАНХиГС Санкт-Петербург:
«В других городах с похожим климатом тоже бывают подобные пылевые «бури», если зимний период на дорогах и тротуарах используется песок. Там, где используют гранитную крошку такие явления редки, тем более, что эту смесь собирают и используют вторично в следующем году».
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