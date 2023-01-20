Названы сроки старта строительства первой очереди инновационного центра ИТМО Хайпарк

«Петербург сегодня один из лидеров инновационного развития. Наши инженеры и ученые разрабатывают передовые технологии для самых разных отраслей. Реализация проекта иннограда ИТМО Хайпарк поможет выполнить поставленную президентом задачу, а соединение его научного и образовательного потенциала даст возможность готовить кадры высочайшей квалификации», — отметил губернатор Александр Беглов.

Контракт заключили на более чем 13,2 млрд рублей. По проекту подрядчик должен построить главный учебный корпус Университета ИТМО Хайпарк на 1,6 тысяч учебных мест, студенческий клуб и два корпуса общежития, где разместятся более тысячи студентов.

«ПолитехСтрой известен своей работой над сложными проектами — например, сейчас в Петербурге они занимаются реконструкцией здания Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Ориентировочно весной текущего года подрядчик уже начнет строительство на объекте», — сообщил генеральный директор АО «ИТМО Хайпарк» Андрей Назаров.

Напомним, на строительство «ИТМО Хайпарка» под Петербургом выделят почти 7 млрд рублей от правительства РФ. Научно-образовательный и инновационный центр появится на территории города-спутника Южный. Соответствующее распоряжение о выделении денег подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В конце июня 2022 года Госстройнадзор разрешил строительство первых корпусов и общежитий «ИТМО Хайпарка» в Пушкинском районе Петербурга. Эти объекты входят в первый этап реализации проекта.

Напомним, в 2018 году Университет ИТМО открыл выставку, на которой представил концепции кампуса ИТМО «Хайпарк» в городе-спутнике Южный. Тогда авторами концепций стали архитектурное бюро MVRDV из Голландии, Allies and Morrison из Великобритании, австрийское BUSarchitektur Австрия и «Космос» из России. В мае 2020 года Градостроительный совет при правительстве Петербурга утвердил проект от архитектурного бюро «Студии 44».

В 2021 году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту второго кампуса Университета ИТМО «Хайпарк». Его реализуют в городе-спутнике Южный в два этапа — первыми построят учебный корпус и общежития.