На Новой Голландии открывается Новогодний базар. Здесь можно найти все!

На Новогоднем базаре в «Павильоне» можно найти селекцию косметики, парфюмерии, ароматических свечей и других аксессуаров, комиксы, бестселлеры интеллектуальной литературы и новинки от издательства «Подписных изданий», стаканы, подсвечники и предметы интерьера, пересобранные из использованных бутылок, подборку рождественской музыки на виниле, вязаные вручную балаклавы, косынки, шапки, варежки и носки, детские подарочные наборы и гигантские раскраски, интерьерные цветы и сухоцветы, новогодние композиции и венки, все для экологичного и красивого хранения продуктов и вещей в доме, а также целое море украшений — от викторианский эпохи и ар-нуво до советских винтажных елочных игрушек.

Новогодний базар продолжится и в «Бутылке». Здесь можно найти шварму и фалафель от «Бекицера», английские кексы и глинтвейн от «Рюмочной в Бутылке», веники, халаты и мыло от «Фонарных бань», те самые чешские трдельники, раклет с молодым картофелем и пикулями от Alphorn, печенье и коктейль «Транссибирский экспресс» от Cococo Bistro, криспи креветки и самоса от Zita&Gita, пиццу с итальянской рождественской индейкой от Oggi Bistro и классические пышки с разными добавками на выбор от Kuznnyahouse. Также на территории пространства откроется винтажная лавка со старинными елочными игрушки и богемским стекло и киоск музея «Гараж» с изданиями о современной культуре и искусстве.

В благотворительном киоске можно будет найти сувениры, посуду и текстиль, выполненные студентами и подопечными фондов «Антон тут рядом» и AdVita — все средства от продажи пойдут на помощь людям с аутизмом и на поддержку людей с онкологическими заболеваниями. Кроме того, на острове запустится проект «Новогодняя почта» — акция, организованная благотворительными организациями Петербурга для сбора подарков своим подопечным. «Ежегодно в канун Нового года жители Санкт-Петербурга собирают приятные и полезные подарки для тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации, но нуждающихся во внимании и поддержке. Сбор подарков на Новогоднем базаре в Новой Голландии уже стал доброй традицией и каждый сможет оставить полезные и приятные вещи для подопечных, а волонтеры доставят их адресату», — говорят в команде острова.

Новогодний базар на острове Новая Голландия будет работать 23 декабря 2022 года по 8 января 2023-го.