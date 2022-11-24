В ДЛТ открылся традиционный новогодний базар

Праздник к нам приходит! ДЛТ сверкает рождественским декором, а на шестом этаже можно купить всё-всё для создания праздничного настроения: разноцветные бусы, блестящие шары и звезды, пряничные фигурки, деревянных щелкунчиков, а также декор для дома.
Наступающий 2023 год пройдет под знаком водяного Кролика, поэтому на базаре можно найти не только множество тематических игрушек, но и украшения в морском стиле.
Особенный восторг – коллекционные игрушки ручной работы, выпущенные ограниченным тиражом. Главное, решить, что выбрать: классический шар, фигурку персонажа любимого мультфильма или игрушку с ноткой иронии вроде фарфоровой банки черной икры.
И, конечно, в ДЛТ найдутся подарки для всех и на любой вкус. Беспроигрышный вариант – карта ДЛТ, которая точно поможет не ошибиться с выбором и сэкономит время, которого всегда не хватает перед праздником. Карта доступна в пластиковом и виртуальном форматах и принимается к оплате в ДЛТ и интернет-магазине tsum.ru.
Фото предоставлены ДЛТ
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