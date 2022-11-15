Покраса Лампаса, Дмитрия Озеркова и Ксению Раппопорт исключили из совета по культуре Петербурга

Совет по культуре и искусству при губернаторе Петербурга был создан в 2011 году. В его состав вошли директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровской, актер Михаил Боярский, писатель Евгений Водолазкин, артистка балета Диана Вишнева и другие известные петербуржцы.

Согласно постановлению губернатора Петербурга Александра Беглова от 10 ноября, из совета исключены художник Покрас Лампас, бывший заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков, экс-директор центрального выставочного зала «Манеж» Павел Пригара, а также актриса Ксения Раппопорт.

«Пока меня "отменяют" в родном Петербурге, я представляю Россию и кириллическое искусство письма на главной Биеннале по каллиграфии на Среднем Востоке — в Sharjah Art Museum. Потому что у культуры и искусства нет границ. И я это знаю, и доказываю словом и делом», — прокомментировал Покрас Лампас.

Напомним, в конце августа стало известно о том, что Павел Пригара покинул должность директора центрального выставочного зала «Манеж» в Петербурге. Исполняющей обязанности назначена Анна Ялова. В октябре заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков рассказал в своих социальных сетях, что прекратил сотрудничество с Эрмитажем, в котором он проработал 22 года. Кроме того, он сообщил, что покинул страну.