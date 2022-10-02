Дмитрий Озерков покинул должность заведующего отделом современного искусства Эрмитажа

Озерков отметил в своем посте, что принял решение уйти из Эрмитажа после начала спецоперации, а окончательное — после резонансного интервью директора музея Михаила Пиотровского. Перед этим, он, как хранитель передал ту часть коллекции, за которую отвечал, и с марта не участвовал в деятельности музея.

Кроме того, он добавил, что создание в 2006 году отдела современного искусства в Эрмитаже должно было оживить и придать новый вектор развития и интерпретации классической коллекции музея, научить говорить о ней новым языком, и в итоге отдел изменил имидж музея и повлиял на его статус.

«Он строился на диалоге и взаимном уважении к языкам и странам, национальностям и религиям, истории и современности», — написал Озерков, напомнив о важных проектах последних лет, таких как проведение «Манифесты», выставки Ансельма Кифера, Яна Фабра, Бориса Михайлова и других востребованных в мире художников.

Озерков также решил прекратить работу и в других своих проектах. В том числе в программе Art and Science ИТМО, в галерее мультимедиа-искусства «Цифергауз», в городском совете по культуре при губернаторе, и на других направлениях.