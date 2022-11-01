Открытие крупнейшего в Европе фудмолла Vokzal 1883, обновленный «Дом книги» и каток с горкой на «Севкабеле»: что ждет петербуржцев в ноябре?

Запуск самого большого гастрономического пространства в Петербурге, каток в «Севкабель Порту» и увеличение зоны платной парковки: «Собака.ru» рассказывает, как изменится жизнь горожан в этом месяце.
Vokzal 1883
В середине ноября в тестовом режиме в здании Варшавского вокзала на набережной Обводного канала, 118 откроют фудмолл Vokzal 1853. На площади 34 000 квадрантных метров получат прописку 90 ресторанных концепций (среди резидентов — израильский стрит-фуд Easy Hummus, грузинское бистро Georgiani, раклет-бар «Дело в сыре» и другие) и магазин SLAVA с одеждой от российских дизайнеров. Здесь оборудована большая сцена для концертов и мастер-классов, малая сцена для стендапов и диджей-сетов, кинотеатр. Архитектору Nograph Андрею Цыганкову удалось сохранить чугунные колонны, ригели и балки XIX века. Элементы обыграны в оформлении фасадов корнера в стиле вагонов поездов. За проект отвечают ресторатор Алексей Васильчук (Restart Vasilchuk Brothers) и холдинговая компания «Адамант». В декабре планируется официальное открытие.
Увеличение зоны платной парковки
С 1 ноября увеличилась зона платной парковки — теперь она охватывает Адмиралтейский район (6 муниципальных округов: «Адмиралтейский округ», «Семеновский округ», «Сенной округ», «Коломна», «Измайловское», «Екатерингофский»). Здесь (полный перечень улиц смотреть тут) ставить автомобиль можно только за плату: 100 рублей в час. Жители района (зарегистрированные по месту постоянно или временно), имеющее транспортное средство категории B, могут оформить льготное парковочное разрешение за 1 800 рублей в год, А и M – 900 рублей, C — 3600. Посмотреть карту парковок можно здесь. Ранее мы писали, как петербуржцы пытались оформить льготное разрешение на парковку в центре города.
Открытие катка в «Севкабель порту»
19 ноября «Севкабель Порт» открывает «Каток у моря». Это площадка на 2 200 квадратных метров с видом на Финский залив. Арену можно будет обойти вокруг, а сократить путь до набережной — по видовому мосту с балконом, соединяющим набережные «Севкабель Порта» и Барной линии. Рядом разместят фудтраки с едой и согревающими напитками. А еще к новому сезону обещают обновить муралы на стенах окружающих зданий. Каток будет работать ежедневно с 11:00 до 22:30 по восемь часовых сеансов в день. Аренда коньков обойдется в 480 рублей, заточка своих — 300 рублей. Стоимость катания — от 300 до 700 рублей за сеанс.
Кстати, в первые выходные декабря команда «Севкабель Порта» обещает еще открыть горку для катания на ватрушках на Барной линии. Цена за одно катание в будни — 150 рублей, в выходные — 200. Пять спусков: в будни — 600 рублей, в выходные — 800.
Оформление загранпаспорта с биометрией в МФЦ
30 ноября — последний день, когда загранпаспорт на 10 лет можно оформлять только в МВД. С 1 декабря снять биометрические данные смогут и в МФЦ. Чтобы получить документ, необходимо будет прийти в центр государственных и муниципальных услуг «Мои документы», подать заявление, сдать в криптокабине отпечатки пальцев, изображение лица и отсканировать паспорт РФ.
Повышение пенсий
С 1 ноября работникам угольной промышленности и летчикам гражданской авиации, уже не работающим по специальности, повышают пенсии (доплату пересчитают тем, кто обратился за средствами с 1 июля по 1 октября этого года). На доплату могут рассчитывать мужчины с выслугой не менее 25 лет и женщины с выслугой не менее 20 лет. Если человек ушел из специальности досрочно из-за проблем со здоровьем, то стаж должен составлять не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин. Размер выплат зависит от трудового стажа, размера зарплаты и суммы страховых взносов от предприятия.
Сканеры штрихкода Fan ID на стадионах
2 ноября вступит в силу приказ Министерства спорта, по которому на стадионах должны установить контрольно-пропускной пункт со сканером штрихкода Fan ID. Устройство должно будет определять болельщика по базе: разрешен ему вход на соревнование или нет.
Ограничение на вывоз камчатской икры
С 1 ноября и до августа 2025 года один человек может перевозить не более 10 килограммов камчатской икры промышленного производства (без заводской маркировки с маркировкой Евразийского экономического союза) в самолете. Предполагается, что эта мера поможет ограничить перевозку незаконно добытого продукта на полуострове.
Подорожание «Подорожника»
С 1 ноября стоимость пластиковой карты «Подорожник» составляет 80 рублей. Повышение цены связано с ростом стоимости электронных чипов, встроенных в пластиковый проездной. Напомним, что цена носителя не менялась в последние пять лет.
Открытие «Дома книги»
Книжный магазин в доме Зингера откроют 12 ноября — запустят первый и второй этажи, кафе. В выходные, 12 и 13 ноября, будет праздничная программа: светомузыкальное шоу с 3D-мэппингом, беспроигрышная лотерея, выступления музыкальных и театральных коллективов.
Ограничение движения
С 1 ноября по 20 февраля следующего года ограничат проезд по проспекту Стачек (у улицы Лени Голикова) из-за реконструкции инженерных сетей.
С 31 октября по 15 ноября ограничено движение по Ново-Шафировскому путепроводу, включая съезды.
С 1 по 14 ноября для прокладки канализации ограничили проезд по нечетной стороне проспекта Луначарского (от Гражданского проспекта до улицы Черкасова). Объехать можно по Гражданскому проспекту, проспекту Просвещения, улице Руставели и Северному проспекту.
С 31 октября по 14 ноября ограничено движение на перекрестках улицы Оптиков со Стародеревенской и Гаккелевской улицами из-за ремонта трамвайных путей.
В Красном Селе с 31 октября по 9 ноября перекрыта улица Юрия Пасторова (от улицы Щуппа до улицы Восстановления) из-за ремонта дорожного покрытия.
Осенний призыв
С 1 ноября стартует осенняя призывная кампания (на месяц позже, чем обычно). Она продлится до 31 декабря. На службу планируют привлечь 120 тысяч человек. По словам Шойгу, срочников не будут отправлять в зону спецоперации.
Праздничные дни
С 4 по 6 ноября включительно россияне, работающие по пятидневной неделе, будут отдыхать из-за празднования Дня народного единства (4 ноября).
Проверка права на кредитные каникулы
С 23 ноября банки смогут запросить информацию о мобилизации заемщика или его участии в СВО в Федеральной налоговой службе, которая будет получать соответствующие данные от Минобороны.
Зимний режим работы трассы М-11
С 1 ноября до апреля 2023 года трасса М-11 «Нева» переходит на зимний режим работы. Теперь легковые и грузовые машины до 3,5 тонны должны передвигаться до 110 километров в час на участках дороги с 59-го по 146-й километр и с 210-го по 680-й километр в Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях и в Петербурга. Это позволит обезопасить автомобилистов в сложные погодные условия.
Переход на российское ПО
С 1 ноября до 30 апреля 2024 года проходит эксперимент по переходу госорганов (первыми станут Минцифры, МВД и Росреестр) на российский софт. Программное обеспечение, права на которое принадлежат России, будет предоставляться на условиях открытой лицензии.
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