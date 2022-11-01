Открытие крупнейшего в Европе фудмолла Vokzal 1883, обновленный «Дом книги» и каток с горкой на «Севкабеле»: что ждет петербуржцев в ноябре?

Открытие катка в «Севкабель порту»

19 ноября «Севкабель Порт» открывает «Каток у моря». Это площадка на 2 200 квадратных метров с видом на Финский залив. Арену можно будет обойти вокруг, а сократить путь до набережной — по видовому мосту с балконом, соединяющим набережные «Севкабель Порта» и Барной линии. Рядом разместят фудтраки с едой и согревающими напитками. А еще к новому сезону обещают обновить муралы на стенах окружающих зданий. Каток будет работать ежедневно с 11:00 до 22:30 по восемь часовых сеансов в день. Аренда коньков обойдется в 480 рублей, заточка своих — 300 рублей. Стоимость катания — от 300 до 700 рублей за сеанс.

Кстати, в первые выходные декабря команда «Севкабель Порта» обещает еще открыть горку для катания на ватрушках на Барной линии. Цена за одно катание в будни — 150 рублей, в выходные — 200. Пять спусков: в будни — 600 рублей, в выходные — 800.