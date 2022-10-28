Карта «Подорожник» дорожает до 80 рублей с ноября

Петербургский «Организатор перевозок» не менял стоимость пластикового носителя, на который записываются проездные билеты длительного пользования, с 2017 года. Все это время он стоил 60 рублей, а новая цена будет действовать с 1 ноября.
Как пишет «Фонтанка», решение об увеличении стоимости «Подорожника» приняли в начале недели. Новая линейка пластиковых проездных при его первичной покупке будет выглядеть так:
- «Подорожник» — 80 рублей;
- месячные именные единые билеты для студентов и месячный именной единый для школьника с фото — 68 рублей;
- месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именной льготный билет с фото — 65 рублей;
- временный носитель на период восстановления персонифицированных билетов — 60 рублей.
При выдаче взамен поврежденного или утраченного билета цены с 1 ноября установят следующие:
- бесплатный проездной для льготных категорий (детей из многодетных семей, детей, получающих пенсию по случаю потере кормильца, детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей) — 150 рублей;
- месячный единый именной льготный билет — 72 рубля;
- месячные именные единые билеты для школьников — 75 рублей;
- проездной билет инвалида — 80 рублей;
- проездной билет лица, сопровождающего инвалида — 80 рублей.
«Увеличение стоимости объясняется ростом отпускной цены электронных чипов, встроенных в карту. Отметим, что стоимость «Подорожника» не менялась с 2017 года, а в реализацию электронный носитель поступает без коммерческой наценки — по себестоимости. Кстати, в течение 45 дней можно вернуть карту «Подорожник» обратно в кассу с возвратом той стоимости, по которой карта приобреталась (без стоимости проездного билета, записанного на карту)», — сообщили в «Организаторе перевозок».
Комментарии (0)