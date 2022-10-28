Карта «Подорожник» дорожает до 80 рублей с ноября

Как пишет «Фонтанка», решение об увеличении стоимости «Подорожника» приняли в начале недели. Новая линейка пластиковых проездных при его первичной покупке будет выглядеть так:

«Подорожник» — 80 рублей;

месячные именные единые билеты для студентов и месячный именной единый для школьника с фото — 68 рублей;

месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именной льготный билет с фото — 65 рублей;

временный носитель на период восстановления персонифицированных билетов — 60 рублей.

При выдаче взамен поврежденного или утраченного билета цены с 1 ноября установят следующие:

бесплатный проездной для льготных категорий (детей из многодетных семей, детей, получающих пенсию по случаю потере кормильца, детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей) — 150 рублей;

месячный единый именной льготный билет — 72 рубля;

месячные именные единые билеты для школьников — 75 рублей;

проездной билет инвалида — 80 рублей;

проездной билет лица, сопровождающего инвалида — 80 рублей.

«Увеличение стоимости объясняется ростом отпускной цены электронных чипов, встроенных в карту. Отметим, что стоимость «Подорожника» не менялась с 2017 года, а в реализацию электронный носитель поступает без коммерческой наценки — по себестоимости. Кстати, в течение 45 дней можно вернуть карту «Подорожник» обратно в кассу с возвратом той стоимости, по которой карта приобреталась (без стоимости проездного билета, записанного на карту)», — сообщили в «Организаторе перевозок».