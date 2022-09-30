Видео дня: посмотрите на северное сияние над Финским заливом

Северное сияние образовывается путем свечения верхних слоев атмосфер вследствие взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Наиболее часто сияния возникают весной и осенью, а пик частотности приходится на периоды весеннего и осеннего равноденствия.

Сияние проявляется в виде общего быстро меняющегося свечения неба или движущихся лучей, полос, корон, «занавесей». Длительность полярных сияний составляет от десятков минут до нескольких суток.

В прошлом году традиционный осенний «сезон охоты» на северное сияние стартовал в середине сентября. Например, природное явление видели на Финском заливе и Ладоге, в районе поселка Пятиречье. А в апреле этого года петербуржцы могли наблюдать сразу три природных явления — северное сияние, лунное гало и световой лес. Показываем снимки.