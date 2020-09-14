Фото дня: в небе под Петербургом заметили северное сияние

Северное сияние образовывается путем свечения верхних слоев атмосфер вследствие взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Наиболее часто сияния возникают весной и осенью, а пик частотности приходится на периоды весеннего и осеннего равноденствия.

Сияние проявляется в виде общего быстро меняющегося свечения неба или движущихся лучей, полос, корон, «занавесей». Длительность полярных сияний составляет от десятков минут до нескольких суток.

Напомним, северное сияние петербуржцам удалось запечатлеть в октябре 2019 года. Фотографии были сделаны во Всеволожском районе — свечение виднелось над озером Большое, Ладожском озере и южном побережье Финского залива. Спустя год, в феврале 2020-го, ярко-зеленое явление вновь запечатлели над Ладожским озером.

Ранее в небе над Петербургом было замечено редкое природное явление — «вымеобразные» облака, а в небе над КАДом перед портом Бронка были замечены медузообразные облака.