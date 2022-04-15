Как сообщили наблюдатели, минувшей ночью в Ленобласти можно было увидеть лунное гало и световой лес. Последний появился при околонулевой температуре, что редкость — обычно подобное явление наблюдается в северных регионах при значительных морозах.

Также минувшей ночью можно было наблюдать северное сияние. Как отмечают очевидцы, оно «сияло всю ночь, высоко и красиво, началось с закатом, а закончилось с восходом». «Иногда сияло даже над головой. К большому сожалению, облачность вмешалась в планы и спрятала много интересного», — поделились в сообществе «Астро Фото Болото».