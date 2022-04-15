Минувшей ночью петербуржцы могли наблюдать сразу три природных явления — северное сияние, лунное гало и световой лес. Показываем снимки.
Как сообщили наблюдатели, минувшей ночью в Ленобласти можно было увидеть лунное гало и световой лес. Последний появился при околонулевой температуре, что редкость — обычно подобное явление наблюдается в северных регионах при значительных морозах.
Также минувшей ночью можно было наблюдать северное сияние. Как отмечают очевидцы, оно «сияло всю ночь, высоко и красиво, началось с закатом, а закончилось с восходом». «Иногда сияло даже над головой. К большому сожалению, облачность вмешалась в планы и спрятала много интересного», — поделились в сообществе «Астро Фото Болото».
Гало обычно появляется вокруг Солнца или Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало, но все они вызваны преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5-10 километров.
Световой лес — вид гало, который можно наблюдать по обыкновению только во время сильных морозов, когда образуется морозный туман — так называемая «алмазная пыль». Световой лес является совокупностью световых столбов от близких источников света — например, ламп или фонарей.
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