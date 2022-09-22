В Анненкирхе откроется выставка в честь 300-летия со дня ее освящения

В октябре в Анненкирхе откроется выставка, посвященная юбилейной дате — 300 лет со дня освящения первой церкви на 4-ой Артиллерийской улице, современной Кирочной улице. Экспозиция провеет по разным периодам истории здания — от деревянной дореволюционной церкви до настоящих дней.
Как рассказали «Собака.ru» в Анненкирхе, в рамках выставки «Анненкирхе 300 лет» зрителей познакомят с разными периодами истории здания: деревянной дореволюционной церковью, временами сталинских репрессий, советским кинотеатром «Спартак», в котором показывали редкое кино на иностранных языках, рок-клубом 90-х и снова церковью, которая действует и по сей день.
В экспозицию войдут видеомэппинг на обгоревших стенах кирхи и масштабные инсталляции, по выставке можно будет пройти VR-тур, а в самой Анненкирхе поиграть в игровые автоматы или посетить кинотеатр в часовне с советскими фильмами, попкорном и сладкой ватой.
На экскурсии по выставке расскажут о вкладе лютеран в историю России и Петербурга. Старейшая евангелическо-лютеранская община в России была основана еще при Иване Грозном, после чего приток лютеран только увеличивался, а с царствованием Петра I лютеранство приобрело привилегированное положение второго государственного исповедания.
«Среди деятелей культуры, науки и искусства было немало лютеран, в том числе это были прихожане Анненкирхе: семья ювелиров Фаберже, путешественник Миклухо-Маклай, художник Карл Брюллов и его семья, сподвижник Петра I Яков Брюс и многие другие», — говорят в Анненкирхе.
Выставка «Анненкирхе 300 лет» будет работать с 1 октября по 20 ноября 2022 года в Анненкирхе на Кирочной улице, 8.
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