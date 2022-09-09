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У скульптуры Остапа Бендера на Итальянской улице в Петербурге появились глаза

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В Петербурге вторая скульптура за неделю получила глаза. На этот раз зрачки приделали Остапу Бендеру, герою романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Рассказываем, что об этом известно.

Группа Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ

Фотографии «улучшенной» скульптуры великого комбинатора, которая размещена на Итальянской улицы, выложили в группе ВКонтакте «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ». Как подписали авторы поста: «Какой-то неадекватный флешмоб начался».

Однако как пишет «Фонтанка» со ссылкой на администрацию Центрального района, вскоре глаза привели в порядок. Там также отметили, что неизвестно, кто решил видоизменить статую.

«Памятник Остапу Бендеру на Итальянской, д. 4, является бесхозным. Неустановленными лицами на него были нанесены бумажные наклейки. Сейчас они устранены», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 5 сентября неизвестные пририсовали глаза скульптуре «Петрония Прима, жена императора Вителлия» в Летнем саду. Сейчас в Русском музее пытаются привести ее в порядок: реставраторам приходится накладывать компрессы со специальным раствором, чтобы убрать следы маркера.

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