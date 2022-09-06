Разукрашенной скульптуре «Петрония Прима» наложили патчи: в Русском музее рассказали о состоянии изваяния

Как пишет «Фонтанка» со слов замдиректора музея по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Ольги Бабиной, установить личности злоумышленников пока не удалось: именно на эту скульптуру камера наблюдения не направлена.

«Это произошло, скорее всего, в рабочее время, когда сад был открыт. Сад открыт до десяти часов, люди прогуливаются, уже достаточно темно. Но я думаю, что даже если бы мы за руку поймали, то самое большое, что смогли бы сделать, — сказать «ай-яй-яй» и отпустить. Думаю, что это сделал человек неадекватный, либо ради популярности», — пояснила она.

По словам художника-реставратора отдела реставрации каменной и гипсовой скульптуры Русского музея Анны Казановой, маркер впитался в поры скульптуры достаточно глубоко, и для того, чтобы следы вандализма убрать, приходится использовать компрессы, пропитанные специальным раствором.

«Человек делает такие вещи за минуту, а для того, чтобы это удалить, сотрудниками приходится тратить время на приготовление специальных средств, на нанесение, удаление, задействовано сколько-то людей. Хотелось бы обратиться к тем, кто такие вещи делает: вы думайте о том, что масса людей сейчас занимается сохранением этих памятников, и это целый коллектив, который работает, чтобы люди приходили, любовались на красивый Летний сад, а в результате мы получаем неадекватные действия!», — рассказала Казанова.

Она также добавила, что работу осложняют низкие температуры (рабочей считается 20 градусов) и вероятность дождя. Однако по ее расчетам, от загрязнений получится избавиться через двое суток.

Напомним, в Летнем саду в Петербурге скульптуре «Петрония Прима, жена императора Вителлия» пририсовали глаза. В группе ВКонтакте «Сады Русского музея» предположили, что, возможно, злоумышленнику «показалось это смешной шуткой».