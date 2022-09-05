Неизвестные пририсовали глаза скульптуре в Летнем саду

Новый «образ» у пострадавшей статуи обнаружили сотрудники службы безопасности во время утреннего обхода.

«Мы хотим очередной раз напомнить: скульптуры в Летнем саду — это дорогостоящие копии подлинных скульптур, сохраняющие композицию Летнего сада. Очистка мрамора, даже искусственного — непростое дело», — сообщили в группе «Сады Русского музея».

Оригинал скульптуры «Петрония Прима, жена императора Вителлия (А. Корралини мастерская, Италия, 1717 год) находится в Михайловском замке.

UPD: Прокуратура заинтересовалась инцидентом и начала проверку. В ведомстве намерены установить причины и условия произошедшего, а также дать оценку работе охраны. «По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили там. (обновлено 5 сентября 20:18).

Напомним, суд в Екатеринбурге признал виновным бывшего охранника Ельцин Центра Александра Васильева, который пририсовал глазки к картине «Три фигуры» ученицы Малевича Анны Лепорской из собрания Третьяковской галереи. Ему назначены обязательные работы сроком в 180 часов, а также принудительное лечение.