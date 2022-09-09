Пользователям электросамокатов в России могут запретить пересекать дорогу по пешеходным переходам

Минтранс разработал новые ограничения для пользователей электросамокатов. В их числе запрет на пересечение дороги по пешеходным переходам — в том числе нерегулируемым.
О новых возможных ограничениях для средств индивидуальной мобильности сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Ранее он обратился в Минтранс с предложением об установлении для электросамокатов зоны снижения скорости радиусом 30 метров вокруг нерегулируемых пешеходных переходов.
В ответе Минтранса депутату говорится о том, что министерство уже подготовило проект постановления правительства по данному предложению. «Для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым», — приводит РИА «Новости» выдержку из письма.
Специалисты Минтранса считают, что ограничение скорости создаст безопасные условия в зоне пешеходных переходов. Сам проект постановления уже рассмотрен и одобрен подкомиссией по совершенствованию контрольных и разрешительных функцией федеральных органов исполнительной власти. Ведется подготовка к внесению проекта постановления в правительство.
В случае его принятия будут внесены поправки в постановление правительства от 23 октября 1993 года «О Правилах дорожного движения». О том, когда именно это может произойти, не сообщается.
Напомним, в 2021 году Министерство транспорта России представило финальную версию пакета поправок в ПДД, регулирующих движение средств индивидуальной мобильности. В числе изменений ограничение скорости, массы и движение только по правой стороне. Ранее также стало известно, что число погибших в авариях с электросамокатами с января по июнь 2022 года выросло вдвое, пострадавших — на почти 177%. Лидерами по количеству аварий стали Москва, Петербург и Свердловская область.
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