Пользователям электросамокатов в России могут запретить пересекать дорогу по пешеходным переходам

О новых возможных ограничениях для средств индивидуальной мобильности сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Ранее он обратился в Минтранс с предложением об установлении для электросамокатов зоны снижения скорости радиусом 30 метров вокруг нерегулируемых пешеходных переходов.

В ответе Минтранса депутату говорится о том, что министерство уже подготовило проект постановления правительства по данному предложению. «Для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым», — приводит РИА «Новости» выдержку из письма.

Специалисты Минтранса считают, что ограничение скорости создаст безопасные условия в зоне пешеходных переходов. Сам проект постановления уже рассмотрен и одобрен подкомиссией по совершенствованию контрольных и разрешительных функцией федеральных органов исполнительной власти. Ведется подготовка к внесению проекта постановления в правительство.

В случае его принятия будут внесены поправки в постановление правительства от 23 октября 1993 года «О Правилах дорожного движения». О том, когда именно это может произойти, не сообщается.