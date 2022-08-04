Число погибших в авариях с электросамокатами за полгода выросло вдвое. Пострадавших — на 177%

О статистике ДТП с участием электросамокатов, моноколес, гироскутеров, сегвеев и других средств индивидуальной мобильности пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Научного центра безопасности дорожного движения МВД России. Всего за первые 6 месяцев 2022 года было зафиксировано 370 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности — это на 174% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Погибшими в результаты происшествий признаны 6 человек, пострадавшими 382. Таким образом, число погибших выросло на 100%, раненых — на 176,8%.

Сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в рамках «регуляторной гильотины» Евгений Литвин отмечает: статистика МВД реальную ситуацию с аварийностью не отражает, так как столкновения электросамокатов и падения людей с него часто не фиксируются. Поправки в ПДД могут стать только первым из шагов, потребуются и изменения в КоАП, «потому что без мер ответственности и контроля ничего работать не будет». «Впоследствии нужны будут отдельные правила страхования для пользователей СИМ по аналогии с автомобильным ОСАГО. Вопрос компенсации ущерба здоровью и имуществу при наездах на электросамокатах стоит остро уже сейчас», — отмечает Литвин.

По мнению гендиректора экспертного центра «Движение без опасности» Вадима Мельникова, рост числа аварий происходит на фоне лавинообразного увеличения количества средств индивидуальной мобильности. Кроме того, многие пользователи «просто не понимают основ безопасного вождения» — поэтому, помимо поправок в ПДД, необходимо внедрять в школьную программу основы пользования велосипедами и самокатами. «По аналогии с лыжами на физкультуре. Закупить несколько СИМ на школу не так дорого», — резюмировал эксперт.