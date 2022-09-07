«Появляется при распадении белого света на спектр в капельках воды, скажут прагматики. Дарит красоту и обещает исполнение желаний, отмечают романтики. Радугой стоит поделиться, считает Лахта Центр. Смотрите в нашем новом видео с камер на башне, как рождается радуга», — поделились сотрудники самого высокого здания Европы.

Напомним, ранее Лахта Центр показал «огни ночного Петербурга под океаном облаков» — этот вид открывается из окон самого высокого здания в Европе. А еще видео о том, как в небе над городом собираются дождевые тучи.

Также посмотрите на лунную дорогу на поверхности Финского залива, запечатленную в таймлапсе на протяжении нескольких дней (медитативное видео дня!), на то, как редкие серебристые облака проносятся на фоне Лахта Центра, и как утята осваивают большую воду в Финском заливе — совершают стройный заплыв под руководством своей мамы.