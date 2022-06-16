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Видео дня: посмотрите на лунную дорожку на поверхности Финского залива

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Чтобы увидеть луну, не всегда нужно смотреть вверх. Лахта Центр показал лунную дорогу на поверхности Финского залива, запечатленную в таймлапсе на протяжении нескольких дней. Медитативное видео дня!

«Чтобы увидеть луну, не всегда нужно смотреть вверх. Бывают ночи, когда в водах залива ее больше, чем в небе. Одна из таких — в новом видео Лахта Центра», — поделились сотрудники самого высокого здания Европы.

Напомним, ранее Лахта Центр показал «огни ночного Петербурга под океаном облаков» — этот вид открывается из окон самого высокого здания в Европе. А еще видео о том, как в небе над городом собираются дождевые тучи.

Кроме того, оказалось, что Лахта Центр действительно многофункциональный: например, здание можно использовать в качестве солнечных часов. Показываем, как определить время по небоскребу — в таймлапсе от его сотрудников.

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