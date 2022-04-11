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Посмотрите на «огни ночного Петербурга под океаном облаков». Это таймлапс от Лахта Центра

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Раньше такое можно было увидеть только из иллюминатора самолета. Лахта Центр показал «огни ночного Петербурга под океаном облаков» — этот вид открывается из окон самого высокого здания в Европе. 

Ранее Лахта Центр также показал, как в небе над Петербургом собираются дождевые тучи. Минутный таймлапс, в который уместилось восемь часов непогоды, был снял с камеры на смотровой площадке самого высокого здания Европы — на высоте 360 метров над городом. А еще посмотрите, как монтажники-альпинисты меняют лампочки на шпиле Лахта Центра. На еще большей высоте — 462 метров!

Смотровая площадка, планетарий и концертный зал: как Лахта Центр станет общественным пространством

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