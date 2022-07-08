Серебристые облака, также известные как мезосферные облака или ночные светящиеся облака, являются сравнительно редким атмосферным явлением. Они образуются на высоте 76-85 километров над поверхностью Земли (самые высокие облака в атмосфере!) и видятся только в глубоких сумерках — непосредственно после заката или перед восходом Солнца.

Напомним, ранее Лахта Центр показал «огни ночного Петербурга под океаном облаков» — этот вид открывается из окон самого высокого здания в Европе. А еще видео о том, как в небе над городом собираются дождевые тучи. Также посмотрите на лунную дорогу на поверхности Финского залива, запечатленную в таймлапсе на протяжении нескольких дней. Медитативное видео дня!