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Видео дня: утята осваивают большую воду Финского залива возле Лахта Центра

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Лахта Центр показал, как утята осваивают большую воду в Финском заливе. Посмотрите, как птицы совершают стройный заплыв под руководством своей мамы.

Michaelvbg / Shutterstock.com

«Путешествие утят к Лахта Центру. Под руководством мамы утята осваивают большую воду. И покоряют не только волны залива, но и наши сердца! Кстати, птицы запоминают место, где родились, и возвращаются вить гнезда именно в родные края. Орнитологи до сих пор спорят, как пернатым удается так точно выстраивать путь длиной в тысячи километров. Одна из версий — птицы запоминают ориентиры вроде горы или реки. Может быть, и наша башня для этих утят станет одной из путеводных звезд и через год укажет дорогу к родной гавани» — поделились в Лахта Центре.

Напомним, ранее Лахта Центр показал «огни ночного Петербурга под океаном облаков» — этот вид открывается из окон самого высокого здания в Европе. А еще видео о том, как в небе над городом собираются дождевые тучи. Также посмотрите на лунную дорогу на поверхности Финского залива, запечатленную в таймлапсе на протяжении нескольких дней (медитативное видео дня!), а еще на то, как редкие серебристые облака проносятся на фоне Лахта Центра

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