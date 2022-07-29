Видео дня: утята осваивают большую воду Финского залива возле Лахта Центра

«Путешествие утят к Лахта Центру. Под руководством мамы утята осваивают большую воду. И покоряют не только волны залива, но и наши сердца! Кстати, птицы запоминают место, где родились, и возвращаются вить гнезда именно в родные края. Орнитологи до сих пор спорят, как пернатым удается так точно выстраивать путь длиной в тысячи километров. Одна из версий — птицы запоминают ориентиры вроде горы или реки. Может быть, и наша башня для этих утят станет одной из путеводных звезд и через год укажет дорогу к родной гавани» — поделились в Лахта Центре.