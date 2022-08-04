Компании-поставщики IKEA начали продавать мебель, текстиль и товары для дома на маркетплейсах

Мебель, текстиль и товары для дома от компаний-производителей, которые ранее поставляли свою продукцию для магазинов IKEA, теперь можно купить на «Яндекс Маркете». Как пишет РИА «Недвижимость», на маркетплейсе можно найти простыни, наволочки, стулья, диваны, кухонные принадлежности и другие товары — схожие по дизайну, но разные по названию.

Сейчас товары начали продавать 11 поставщиков IKEA. Среди них казахстанская компания «АГФ-Групп», продающая товары под брендом Arua, фабрика Askona, комбинат «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем». Представители «Яндекс Маркета» отмечают: в настоящий момент также ведутся переговоры о подключении к маркетплейсу остальных поставщиков IKEA.

Ранее «Фонтанка» также писала о том, что российские поставщики IKEA продолжают работу после закрытия сети. В частности полотенца, халаты и иной текстиль — фабрика компании Cleanelly «Донецкая Мануфактура М» в Ростовской области, те самые фрикадельки — петербургская фабика ООО «Пит-Продукт» бизнес-группы Atria, а стеллаж с квадратными ячейками — нижегородская фабрика «Ластра».