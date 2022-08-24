СМИ: IKEA планирует вновь открыть магазины в России в течение двух лет

Шведская производственно-торговая группа компаний IKEA планирует вновь открыть магазины в России в течение двух лет, поэтому не ищет покупателей для бизнеса в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источника, близкого к компании.
Согласно данным в базе «Спарк», 16 марта компания ООО «Икеа дом», управляющая сетью магазинов IKEA в России, начала процесс ликвидации юридического лица. Несмотря на это, как пишет ТАСС со ссылкой на близкого к компании источника, IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и планирует вновь открыть магазины и склады в течение двух лет. Около 700 сотрудников компании продолжат свою работу.
Выдержка по ТАСС:
IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ритейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления. Магазины — так называемые синие коробки — до возвращения IKEA будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду. При этом компания сохраняет порядка 700 сотрудников, которые продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег.
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