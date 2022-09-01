Как изменится жизнь петербуржцев в сентябре: визы в Финляндию, обучение в автошколе и пространство в Новой Голландии

Ограничения движения, сокращение времени и мест приема документов на туристическую визу в Финляндию, новые общественные пространства в Петербурге и Ленобласти: рассказываем, как изменится жизнь петербуржцев в сентябре.
Открытие Московского рынка
У метро «Электросила» 1 сентября в тестовом режиме открывают Московский рынок. Это гастромаркет от команды Василеостровского рынка. Здание сталинского неоклассицизма построено в 1956-1958-х по проекту архитектора Олега Голынкина. По всему периметру рынка использовали полые стеклоблоки — новаторская для тех лет технология строительства. Этот факт закрепил за Московским рынком статус первого «стеклянного рынка страны».
Во время реконструкции здесь восстановили оригинальный мозаичный гранитный пол (терраццо) и стены из белого мрамора. Из функциональных нововведений — антресоль по периметру зала с дополнительными посадочными зонами. Так, в пространстве более 4000 квадратных метров получили прописку гастрономические лавки от локальных фермеров и заведения, часть из которых представлены и на Василеостровском рынке: SubZero, Love You So Matcha, INDISKO и другие. Есть парковка с зарядкой электромобилей. Официальное открытие гастропространства будет 17 сентября.
Общественное пространство в Вознесенье
В начале сентября торжественно откроют вторую очередь Свирской набережной (Подпорожский район). Так, появятся продолжения велодорожки и променада вдоль воды с местами для отдыха, зоны с шезлонгами и биноклями для наблюдения за проплывающими судами. В северной части территории будет детская площадка. За проект отвечает Центр компетенций Ленобласти.
Общественное пространство в Ивангороде
В Ивангороде (Кингисеппский район) на пустыре между каналом Нарвской ГЭС и улицей Гагарина в конце сентября откроют общественное пространство. Это участок в 3,5 га — с местами для отдыха, велодорожкой, детской и спортивной площадками. За проект отвечает Центр компетенций Ленобласти.
Обмен кадровыми документами через «Госуслуги»
С 1 сентября работодатели, сотрудники и соискатели могут оформлять, подписывать электронной подписью и отправлять кадровые документы через «Госуслуги». Решение о введении в организации нового формата документооборота принимает наниматель. Он также определяет перечень документов и категории работников, которые смогут перейти на такие условия.
Финское консульство сокращает время и места приема
С 1 сентября документы на туристическую визу можно подать только в четырех городах России: в Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Принимать будут только один день в неделю — в понедельник — и не более 500 заявлений в день.
«Сообщество» в Новой Голландии
1 сентября в актовом зале «Дома 12» открыли «Сообщество». Это пространство для отдыха и работы с библиотекой, лекторием, кинозалом и даже районной доской объявлений. Рабочие места оборудованы столами, беспроводным интернетом и розетками. Есть настольные игры и стол для тенниса. В читальном зале представлен большой выбор современной и классической литературы, включая специальные издания для слабовидящих.
Новый график движения поездов в метро
С 1 сентября метрополитен перешел на осенний график работы. Так, интервалы между прибытием поездов стали меньше, а количество составов увеличилось со 185 до 205. Еще подземка возвращается к практике «зонного движения» на «зеленой» и «фиолетовой» ветках. На них теперь составы необязательно следуют до конечных станций.
Защита персональных данных
С 1 сентября организации не могут отказать в услугах гражданам, если те не хотят делиться персональными данными. Это не коснется ситуаций, когда предоставление такой информации является обязательным. Запрещается обрабатывать биометрических данных несовершеннолетних. Операторы обработки персональных данных теперь обязаны в течение 24 часов проинформировать органы власти о произошедших инцидентах: например, об их утечке. Если компания не хочет заключать договор с потребителем из-за отказа предоставлять персональные данные (в том случае, если такая информация необязательна), это влечет штраф до 50 тысяч рублей для организации.
Открытие счетов онлайн
С 1 сентября в мобильном приложении или на сайте банка можно открывать счета (вклады) и получать кредиты онлайн после прохождения идентификации — такой услугой обязаны обеспечить банки с универсальной лицензией.
Новые программы обучения в автошколах
С 1 сентября обновляют примерные программы обучения будущих водителей. Так, например, для категории В увеличили количество часов практики: 18 часов отвели для «площадки» и 38 часов — для «города» (вместо 24 и 32 соответственно). Открывают новые программы переподготовки. Они позволят водителям, у которых есть права на мотоцикл, получить допуск к управлению автомобилем по сокращенному курсу.
Новые правила выбора управляющей компании
Теперь решение о выборе управляющей компании (УК) принимается на общем собрании более чем 50% от общего числа голосов собственников помещений (раньше — 25% + 1).
Ограничение микродолей
С 1 сентября приобрести в квартире микродолю менее 6 квадратных метров больше нельзя, такая сделка не пройдет регистрацию в Росреестре. Если один из супругов совершал без согласия другого сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях, суд может изменить соотношение долей супругов в общем имуществе.
RuStore
Теперь на смартфоны будут предустанавливать RuStore (аналог Google Play). В российском магазине приложений обязательно должны быть размещены сервисы «Госуслуги», «Госуслуги Культура», «Госуслуги Авто» и «Госуслуги. Решаем вместе».
Реестр доноров костного мозга
С 1 сентября открывают единый реестр доноров костного мозга. Раньше клиники обращались к многочисленным регистрам по всей стране, чтобы найти наиболее подходящего донора. Добровольцев, давшим согласие на трансплантацию, обеспечат медицинским обследованием, лечением и реабилитацией. А здесь мы публиковали трогательные письма, которые доноры и реципиенты костного мозга посылают друг другу после трансплантации.
Целевое использование экологических платежей
С 1 сентября средства от уплаты штрафов за преступления в области экологии направляют на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде.
Метро «Улица Дыбенко» будут закрывать в утренний час пик
С 1 по 16 сентября с 7:40 до 9:00 вход на станцию «Улица Дыбенко» ограничивают на вход по утрам из-за ремонта эскалатора. Возможна корректировка интервала времени с учетом фактического пассажиропотока, поэтому рекомендуем следить за новостями на официальном сайте метрополитена.
Единая информационная система электронных путевок
С 1 сентября туроператоры вносят данные о бронировании и оплате пакетного тура в единую информационную систему «Электронная путевка». По каждому туру в системе формируется документ с уникальным номером, по которому туристы смогут отслеживать статус своего тура (оплаты, бронирования).
Расторжение договора аренды в одностороннем порядке
С 13 сентября арендодатели помещений в сфере торговли или общепита могут разрывать договоры в одностороннем порядке. Это правило действует в случае, если арендатор находится под контролем иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, и не выполнил требование о возобновлении использования имущества или о внесении арендной платы в среднемесячном размере.
Ограничение движения транспорта в четырех районах города
В Кировском районе с 1 по 6 сентября ограничено движение транспорта по улице Трефолева от проспекта Маршала Говорова до Огородного переулка.
В Красногвардейском районе с 1 по 22 сентября ограничено движение транспорта по улице Потапова от Ириновского проспекта до шоссе Революции.
В Красносельском районе с 1 по 10 сентября закрыто движение транспорта по улице Лассаля (муниципальный округ Константиновский, территория Сергиево) от Красносельского шоссе до улицы Льва Толстого.
В Петродворцовом районе с 1 сентября по 27 октября закрыто движение транспорта по улице Аврова в Петергофе на участке от Никольской улицы до Михайловской улицы, включая перекресток с площадью Аврова.
Ограничение движения в центре Петербурга
До 11 сентября ограничено движение транспорта от Одесской до Кавалергардской улицы, а с 12 по 23 сентября — закрыто. С 24 сентября по 15 октября ограничено движение транспорта от Суворовского проспекта до Тверской улицы.
Бесплатное питание и образование
Ученикам школ и организаций среднего профессионального образования, имеющих инвалидность и не проживающих на территории учебных заведений, с 1 сентября организовывают бесплатное двухразовое питание. А инвалиды I, II или III группы могут бесплатно получить второе среднее или высшее образование.
Общественное пространство в Шлиссельбурге
В сентябре у детского сада «Теремок» благоустроят общественное пространство. Здесь откроют спортивную зону с памптреком и оборудованием для воркаута, детскую площадку в стиле эко, зону тихого отдыха с беседками, городскими качелями и гамаками. Концепция разработана студентами СПбГАСУ под руководством главного архитектора Центра компетенций Ленобласти Риты Шагеевой.
Общественное пространство в Путилове
В сентябре в Путилове на Братьев Пожарских, 2 откроют новое общественное пространство с зонами отдыха, (!) злаковым садом, детской площадкой из натурального дерева с горкой, качелями и балансирами. За концепцию проекта отвечает архитектор Центра компетенций Ленобласти Анита Попова.
Временное закрытие аквапарка «Питерлэнд»
С 5 по 26 сентября аквапарк в ТРК «Питерлэнд» закрывают на профилактические работы. Там будут ремонтировать оборудование, раздевалки и банный комплекс, сливать воду, чистить бассейны.
Платные парковки
1 сентября парковки стали платными в муниципальных округах №78 и «Дворцовый». Так, Центральный район полностью покрыт зоной платной парковки. До конца 2022 года ее расширят на всю территорию Адмиралтейского района, а в следующем — на Василеостровский и Петроградский районы.
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