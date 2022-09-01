Как изменится жизнь петербуржцев в сентябре: визы в Финляндию, обучение в автошколе и пространство в Новой Голландии

Открытие Московского рынка

У метро «Электросила» 1 сентября в тестовом режиме открывают Московский рынок. Это гастромаркет от команды Василеостровского рынка. Здание сталинского неоклассицизма построено в 1956-1958-х по проекту архитектора Олега Голынкина. По всему периметру рынка использовали полые стеклоблоки — новаторская для тех лет технология строительства. Этот факт закрепил за Московским рынком статус первого «стеклянного рынка страны».

Во время реконструкции здесь восстановили оригинальный мозаичный гранитный пол (терраццо) и стены из белого мрамора. Из функциональных нововведений — антресоль по периметру зала с дополнительными посадочными зонами. Так, в пространстве более 4000 квадратных метров получили прописку гастрономические лавки от локальных фермеров и заведения, часть из которых представлены и на Василеостровском рынке: SubZero, Love You So Matcha, INDISKO и другие. Есть парковка с зарядкой электромобилей. Официальное открытие гастропространства будет 17 сентября.